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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit olan sözleşmeli Deniz Er Volkan Soy'un ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Mümin Altaş   | 15.10.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit olan sözleşmeli Deniz Er Volkan Soy'un ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, İskenderun'da görevi sırasında rahatsızlanarak şehit olan Soy'un ailesine bir mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

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