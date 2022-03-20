Ukraynalılar barış için dua etti
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Kievliler pazar ayininde barış için dua etti.
Kiev
Kievliler, pazar ayini için "Birth Of Christ" kilisesinde toplandı.
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Kilisenin bodrum katında düzenlenen ayine her yaştan çok sayıda Kievli katıldı.
Ayin sırasında bazı Ukraynalılar gözyaşlarını tutamadı.
Ayine katılan Daryna Varlam, AA muhabirine, savaşın ülkeleri için büyük bir yıkım olduğunu belirtti.
Resmi rakamlara göre savaşta en az 109 Ukraynalı çocuğun hayatını kaybettiğini dile getiren Varlam, "Ukrayna'nın zaferi, ülkemizde barış, askerlerimiz, savaşta hayatlarını, evlerini kaybedenler için dua ettik." ifadesini kullandı.
Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ediyor. Çatışmalar başkent Kiev'in çevresi başta olmak üzere ülkenin kuzeyinde, güneyinde ve doğusunda yoğunlaşıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.