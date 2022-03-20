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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 971 bini geçti

ABD'de, Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 278 artarak 971 bin 87'ye yükseldi.

Mücahit Oktay   | 20.03.2022
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 971 bini geçti

New York

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 10 bin 766 artarak 79 milyon 728 bin 172 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 278 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 971 bin 87'ye çıktı.

California, 9 milyon 65 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 6 milyon 689 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 868 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 88 bin 24 ile ilk sırada bulunurken, Texas'ta 86 bin 650, Florida'da ise 72 bin 704 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 81,6'sına en az bir doz, yüzde 69,5'ine iki doz aşı uygulandı.

Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 46,1'ine hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 255 milyona yakın kişiye ilk doz, 217 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 96 milyonu aşkın kişiye hatırlatma dozu uygulandı.

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