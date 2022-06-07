Dolar
16.77
Euro
17.93
Altın
1,850.49
ETH/USDT
1,782.00
BTC/USDT
29,944.00
BIST 100
2,648.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Dikimevi’nden yayındayız. Ankara'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Keçiören Uyanış Mahallesi’nden yayındayız. Başkentte akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor.
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı'nın Rusya'yı küçük düşürmeme çağrısını eleştirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya'yı "küçük düşürmeme" yönündeki çağrısına tepki gösterdi.

Bahtiyar Abdülkerimov   | 07.06.2022
Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı'nın Rusya'yı küçük düşürmeme çağrısını eleştirdi

Kiev

Zelenskiy, yaptığı açıklamada, Macron'un Batı'ya Rusya'ya "küçük düşürme" ruhuyla muamele etmeme yönündeki çağrısına karşı çıktı.

Macron’un 2014'ten bu yana Donbas'taki çatışmaları sona erdiremeyen Minsk süreci kapsamında daha önceki barış anlaşmalarına Rusya'nın uymadığını çok iyi bildiğini kaydeden Zelenskiy, "Ben gerçekten anlamıyorum. Rusya'nın aşağılanması? 8 yıldır bizi öldürüyorlar. Burada ne hakkında konuşuyoruz?" ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Rus ordusunun işlediği vahşete rağmen barış görüşmelerine açık olduğuna işaret ederek, "Her savaş müzakere masasında bitmelidir. Ancak barış görüşmeleri, Vladimir Putin ile yüz yüze yapılması gerekiyor." diye konuştu.

Bazı Batılı müttefiklerin Kiev'in katılımı olmadan ateşkes şartlarını oluşturma girişimlerini eleştiren Zelenskiy, “Ukrayna'nın egemenliği için Batı'nın desteğine ve Batı'nın sürekli ilgisine ihtiyacımız var. Ukrayna'nın arkasından müzakere asla olamaz. Bu ülkenin pozisyonunu dinlemeden Ukrayna topraklarında nasıl ateşkes sağlayabiliriz? Bu çok şaşırtıcı." değerlendirmesine bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
THY'nin İstanbul-Tivat seferleri 11 Haziran'da başlayacak
Ankara'daki sağanak nedeniyle gözlük fabrikasındaki 11 kişi yaralandı
SOLOTÜRK Tekirdağ'da prova uçuşu yaptı
Aydın'da buğday tarlasında başlayıp zeytinliğe sıçrayan yangına müdahale ediliyor
Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü

Benzer haberler

Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı'nın Rusya'yı küçük düşürmeme çağrısını eleştirdi

Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı'nın Rusya'yı küçük düşürmeme çağrısını eleştirdi

Rusya'da, zorunlu askerlik yapanları Ukrayna’da görevlendiren subaylara ceza verildi

Kremlin: (Odesa'dan tahıl ihracatı) Sürece dair somutlaşmış bir anlaşma yok

Borodyanka'daki akıl hastanesinin müdürü, Rusların eline geçtikleri dönemde yaşananları anlattı

Borodyanka'daki akıl hastanesinin müdürü, Rusların eline geçtikleri dönemde yaşananları anlattı
Blinken, Rusya'yı, Ukrayna tahılıyla Avrupa'ya şantaj yapmaya çalışmakla suçladı

Blinken, Rusya'yı, Ukrayna tahılıyla Avrupa'ya şantaj yapmaya çalışmakla suçladı
ABD: Lavrov’un Türkiye ziyaretini yakından izleyeceğiz

ABD: Lavrov’un Türkiye ziyaretini yakından izleyeceğiz