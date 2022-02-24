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Lviv'den yayındayız Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinde yaşanan son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunuyor
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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Zelenskiy, dünya liderlerini Putin'e yaptırım uygulamaya çağırdı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dünya liderlerini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı yaptırım uygulamaya davet etti.

Talha Yavuz   | 24.02.2022
Zelenskiy, dünya liderlerini Putin'e yaptırım uygulamaya çağırdı

Kiev

Zelenskiy, sosyal medyadan paylaştığı video mesajda, ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştüğünü ve bir anti-Putin koalisyonu kurmaya başladıklarını kaydetti.

Dünya liderlerini Putin'e karşı tüm muhtemel yaptırımları uygulamaya, ülkesine askeri yardıma ve Ukrayna hava sahasını Rusya'ya kapatmaya çağırdığını aktaran Zelenskiy, "Hep beraber Ukrayna'yı kurtarmak zorundayız." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, orduya destek için her şeyi yaptıklarını belirterek halkı panik yapmamaya davet etti.

Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, eli silah tutan herkesi ülkesini savunmaya çağırdı

Öte yandan Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ülkesinin tam savunma durumuna geçtiğini belirtti.

Hazır ve eli silah tutabilen herkesi Bölgesel Savunma Merkezlerine çağıran Reznikov, silah edinmek için pasaportun yeterli olacağını ifade etti.

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