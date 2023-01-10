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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy: Bu zorlu savaşın sonucu tüm Donbas'ımızın kurtuluşu olacak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinde Rusya'ya karşı devam eden savaşta en şiddetli çatışmaların Donbas bölgesinde sürdüğünü belirterek, savaşın sonucunda bu bölgenin tamamını Rus ordusundan geri alacaklarını belirtti.

Davit Kachkachishvili   | 10.01.2023
Zelenskiy: Bu zorlu savaşın sonucu tüm Donbas'ımızın kurtuluşu olacak

Kiev

Zelenskiy, gece saatlerinde paylaştığı görüntülü mesajıyla, Rusya-Ukrayna arasında aylardır devam eden savaş çerçevesinde cephedeki son durumu değerlendirdi.

Ukrayna güvenlik güçlerinin temsilcileri ile bir araya gelerek savaşla ilgili son gelişmeleri ele aldıklarını aktaran Zelenskiy, en yoğun çatışmaların Luhansk ve Donetsk bölgelerinde yaşandığını kaydetti.

Söz konusu bölgelerde Rus güçlerine karşı mücadele vererek onların ilerlemesine izin vermediklerini ifade eden Zelenskiy, "Donbas için savaş devam ediyor." dedi.

Rus kuvvetlerinin özelikle Donetsk bölgesindeki Soledar şehrini ele geçirmek için çaba sarf ettiğini dile getiren Zelenskiy, "İşgalciler artık en büyük çabalarını Soledar üzerinde yoğunlaştırmış olsalar da bu zorlu ve uzun süren savaşın sonucu tüm Donbas'ımızın kurtuluşu olacaktır." ifadelerini kullandı.

Şiddetli çatışmaların sürdüğü Bahmut şehrinin ağır hasar aldığını, Soledar'da da benzer durumun olduğunu aktaran Zelenskiy, şöyle devam etti:

"Rusya orada neyi kazanmak istedi? Her şey tamamen yok edildi, neredeyse hiç yaşam kalmadı ve binlerce insanı kayboldu. Soledar tarafında tüm toprak işgalcilerin cesetleri ve füze izleri ile kaplı. Delilik böyle görünüyor."

Zelenskiy, ortak ülkelerin Ukrayna'ya yardım olarak gönderdiği yeni silahların gelmeye devam ettiğini, onlarla ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Ayrıca daha fazla silah yardımına ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Zelenskiy, "Eminim cephedeki askerlerimiz de bu silah ve teçhizata yakın zamanda sahip olacaktır." şeklinde konuştu.






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