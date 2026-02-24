Dolar
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy: Bağımsızlığımızı savunduk, devletimizi kaybetmedik, Putin hedeflerine ulaşamadı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 4. yıl dönümü olduğunu anımsatarak, "Bağımsızlığımızı savunduk, devletimizi kaybetmedik, Putin hedeflerine ulaşamadı. Ukraynalıları kıramadı, bu savaşı kazanamadı." ifadesini kullandı.

Davit Kachkachishvili  | 24.02.2026 - Güncelleme : 24.02.2026
Zelenskiy: Bağımsızlığımızı savunduk, devletimizi kaybetmedik, Putin hedeflerine ulaşamadı

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, "Bugün Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 4. yıl dönümü." ifadesini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Rusya'nın, savaşın başladığı 4 yıl önce Ukrayna'nın başkenti Kiev'i "üç günde" ele geçiremediğini hatırlatan Zelenskiy, ülkesinin bu süreçte uzun bir yoldan geçtiğini vurguladı.

Zelenskiy, bu savaşta milyonlarca Ukraynalının direniş gösterdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Saldırının başlangıcını hatırlayarak bugüne bakarken şunu söylemeye hakkımız var. Bağımsızlığımızı savunduk, devletimizi kaybetmedik, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin hedeflerine ulaşamadı. Ukraynalıları kıramadı, bu savaşı kazanamadı."

Zelenskiy, Ukrayna'yı koruyarak barışın ve adaletin sağlanması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

