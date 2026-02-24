Zelenskiy: Bağımsızlığımızı savunduk, devletimizi kaybetmedik, Putin hedeflerine ulaşamadı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 4. yıl dönümü olduğunu anımsatarak, "Bağımsızlığımızı savunduk, devletimizi kaybetmedik, Putin hedeflerine ulaşamadı. Ukraynalıları kıramadı, bu savaşı kazanamadı." ifadesini kullandı.
Kiev
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, "Bugün Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 4. yıl dönümü." ifadesini kullandı.
Rusya'nın, savaşın başladığı 4 yıl önce Ukrayna'nın başkenti Kiev'i "üç günde" ele geçiremediğini hatırlatan Zelenskiy, ülkesinin bu süreçte uzun bir yoldan geçtiğini vurguladı.
Zelenskiy, bu savaşta milyonlarca Ukraynalının direniş gösterdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Saldırının başlangıcını hatırlayarak bugüne bakarken şunu söylemeye hakkımız var. Bağımsızlığımızı savunduk, devletimizi kaybetmedik, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin hedeflerine ulaşamadı. Ukraynalıları kıramadı, bu savaşı kazanamadı."
Zelenskiy, Ukrayna'yı koruyarak barışın ve adaletin sağlanması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.