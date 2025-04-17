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Dünya

Zelenskiy: Ateşkes sağlanana kadar toprak meselesini tartışmayacağız

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, savaşının sona erdirilmesine yönelik koşulsuz ateşkesin sağlanmasını kabul ettiklerini belirterek, "Bugün koşulsuz ateşkesi tartışıyoruz ve ateşkes sağlanana kadar toprak meselesini tartışmayacağız." dedi.

Davit Kachkachishvili  | 17.04.2025 - Güncelleme : 17.04.2025
Zelenskiy: Ateşkes sağlanana kadar toprak meselesini tartışmayacağız

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmeler hakkında konuştu.

ABD ile imzalanması beklenen nadir toprak elementleri anlaşma metni üzerinde çalışmaların sürdüğünü ve nihai anlaşma metninin önce Ukrayna Parlamentosu'nun onayından geçmesi gerektiğini kaydeden Zelenskiy, konuyla ilgili geçen hafta Washington'da olumlu bir toplantının yapıldığını bildirdi.

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Bu konuda, ABD'nin teklifine göre, bir "iyi niyet" memorandumunun imzalanmasının beklendiğini dile getiren Zelenskiy, şöyle konuştu:

"Niyetlerimiz olumlu, yapıcıyız ve bunu gösteriyoruz. Bu nedenle, niyet muhtırası, anlaşmanın kendisi değil, niyet muhtırası bugün çevrimiçi olarak imzalanabilir."

Çin Rusya'ya barut ve topçu sistemleri gönderiyor

Zelenskiy, konuşmasında, Çin'in Rusya'ya silah tedarik ettiğine dair bilgiler aldıklarını vurguladı.

Ukrayna istihbarat birimlerinin aldığı bilgilere göre Çin'in Rusya'ya barut ve topçu sistemleri gönderdiğini aktaran Zelenskiy, "Önemli, pek de hoş olmayan bir bilgi. Sonunda Çin'in Rusya Federasyonu'na silah tedarik ettiği bilgisini aldık." dedi.

Öte yandan, yerli savunma sektörünün bugün yüzde 60 kapasiteyle çalıştığını kaydeden Zelenskiy, bu alandaki faaliyetleri artırmaya devam ettiklerini bildirdi.

Topçu mermi üretiminde de etkili adımlar attıklarını dile getiren Zelenskiy, "Kendimiz de oldukça iyi üretmeye başladık." değerlendirmesini paylaştı.

Hava sahası kontrolü için daha çok hava savunma sistemine ihtiyaç duyduklarını söyleyen Zelenskiy, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"1992'de Ukrayna'nın 225 hava savunma sistemi vardı. 2019'da 60 civarında (hava savunma sistemi) vardı. 2000 ile 2019 yıllarında sistemlerin çoğu bir yerlerde kayboldu, bilmiyorum. Çünkü sistemlerimiz sadece Orta Doğu'ya değil, aynı zamanda Ruslara da satıldı."

"Ateşkes sağlanana kadar toprak meselesini tartışmayacağız"

Savaşın sona erdirilmesine yönelik devam eden görüşmelere değinen Zelenskiy, Ukrayna olarak koşulsuz ateşkes sağlanmasını kabul ettiklerini hatırlattı.

Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün kendisi için kırmızı çizgi olduğunu ve Rusya'nın işgal ettiği bölgeleri Rus toprağı olarak kabul etmeyeceklerini vurgulayan Zelenskiy, "Bugün koşulsuz ateşkesi tartışıyoruz ve ateşkes sağlanana kadar toprak meselesini tartışmayacağız." şeklinde konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bugün telefonda görüştüğünü ve Paris'teki Ukrayna konulu toplantı hakkında değerlendirmelerde bulunduklarını belirten Zelenskiy, Paris'teki görüşmelerde gündemin ateşkes ve güvenlik garantileri olduğunu söyledi.

Zelenskiy, "(ABD Başkanı Donald) Trump Rusya'ya yönelik ciddi yaptırımlara ve adımlara ne kadar yaklaşırsa ateşkese o kadar yaklaşacağız." dedi.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un daha önce Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusunda yaptığı açıklamaları eleştiren Zelenskiy, "Onun Ukrayna topraklarını tartışma yetkisi olduğunu düşünmüyorum." değerlendirmesini paylaştı.

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