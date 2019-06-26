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Dünya

Zarif'ten AB'ye 'İran'a karşı açıklama yapacak konumda değilsiniz' çıkışı

İran Dışişleri Bakanı Zarif, "AB ülkeleri ne yazık ki vaatlerini yerine getirmemiştir. Dolayısıyla İran'a karşı açıklama yapacak konumda değillerdir." dedi.

Muhammet Kurşun   | 26.06.2019
Zarif'ten AB'ye 'İran'a karşı açıklama yapacak konumda değilsiniz' çıkışı

Tahran

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin nükleer anlaşmaya yönelik vaatlerini yerine getirmediğini belirterek, bu ülkelerin İran'a karşı açıklama yapacak konumda olmadığını söyledi.

Başkent Tahran'da katıldığı bir program çıkışı gazetecilere ABD yaptırımlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Zarif, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin İran'a yaptığı "nükleer anlaşmaya uyun" çağrısına tepki gösterdi.

Zarif, "AB ülkeleri ne yazık ki vaatlerini yerine getirmemiştir. Dolayısıyla İran'a karşı açıklama yapacak konumda değillerdir. Açıkladığımız hususlar kendi hakkımız çerçevesindedir." görüşlerini paylaştı.

AB ülkelerinin İran'a karşı atacağı herhangi bir adımın "büyük yanlış" olacağını savunan Zarif, "Avrupalılar hiç bir şekilde bizi mecbur edemez, ülkemizin çıkarına olduğuna inandığımız adımları atarız. Şimdi de kendi programımıza göre hareket ediyoruz. Avrupalılar ne zaman ki verdikleri sözleri yerine getirir işte o zaman bizden de bir beklenti içine girebilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Hamaney'in ofisine yaptırım, uluslararası teamüllere aykırı

Zarif ayrıca ABD'nin İran lideri Ali Hamaney'in ofisi ile onunla bağlantılı kişileri yaptırım listesine almasının Washington yönetiminin uluslararası teamüllerden habersiz olduğunu gözler önüne serdiğini söyledi.

Kendisiyle ilgili yaptırım kararının ise henüz açıklanmadığını hatırlatan Zarif, "ABD İran'a karşı ekonomik yaptırımları sonuca ulaştırmak için tüm çabasını ortaya koymuştur. İstediğini elde edemediği için başka yollara başvuruyor." ifadelerini kullandı.

Zarif, Amerikalıların ülkeler arasındaki kurallar ve merciler ile takipçileri arasındaki ilişkiyi bilmediğini ve İslam'a tümüyle yabancı olduğunu dile getirdi.

Fransa, Almanya ve İngiltere 22 Haziran'da yaptıkları ortak açıklamayla, İran'a nükleer anlaşmanın maddelerine uyması çağrısında bulunmuş ve aksi durumda bunun sonuçlarının olacağını belirtmişti.

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