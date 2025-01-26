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Dünya

Yunus Emre Enstitüsü Libya'da merkez açmak için hazırlıklara başladı

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Libya'nın başkenti Trablus'ta faaliyete geçmek için hazırlıklara başladı.

Muhammed Semiz  | 26.01.2025 - Güncelleme : 26.01.2025
Yunus Emre Enstitüsü Libya'da merkez açmak için hazırlıklara başladı Fotoğraf: Muhammed Semiz / AA

Trablus

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç, YEE Trablus Koordinatör Vekili Yalçın Doğan'ı Büyükelçilik binasında kabul etti.

Görüşmede, YEE'nin Libya'da faaliyetlere başlamasıyla ilgili süreç ele alındı.

YEE Trablus Koordinatör Vekili Doğan, AA muhabirine, YEE'nin Libya'da kültürel faaliyetlere kısa sürede başlanmasını planladıklarını söyledi.

Libya ile Türkiye arasındaki tarihi ve kültürel bağların derinliğine vurgu yapan Doğan, başkent Trablus'ta merkezin açılışından sonra ileriki süreçte Bingazi ve Misrata kentlerinde de temsilcilik açmayı düşündüklerini kaydetti.

Görüşmenin ardından Doğan, Büyükelçi Begeç'e Yunus Emre Enstitüsü adına hediye takdim etti.

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