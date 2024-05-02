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Dünya

Yunanistan'ın bazı bölgelerinde son 14 yılın en sıcak nisanı yaşandı

Yunanistan'ın Tesalya bölgesi, Mora Yarımadası ve Ege adalarında bu yıl, 2010'dan bu yana en sıcak nisan ayının yaşandığı bildirildi.

Ayhan Mehmet  | 02.05.2024 - Güncelleme : 02.05.2024
Yunanistan'ın bazı bölgelerinde son 14 yılın en sıcak nisanı yaşandı

Gümülcine

Yunanistan Meteoroloji Dairesinin 2010'dan itibaren yapılan gözlemleri değerlendirdiği raporu yayımlandı.

Rapora göre, Tesalya, Mora Yarımadası ve Ege adalarında bu yıl nisan ayı ortalama sıcaklıkları son 14 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Tesalya ve Kuzey Yunanistan'da nisan sıcaklığı mevsim normallerinin 3 derece üzerine çıkarken, bu rakam Ege adaları için ortalama 2,4 derece oldu.

Tinos, İskeçe ve Tirhala (Trikala) kentlerinde de sıcaklıklar 25 gün boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyretti.

Haziran 2023'te rekor sıcaklıkların görüldüğü ve nem oranının düşük olduğu Yunanistan'da çok sayıda orman yangını çıkmıştı. Ülkede 15-31 Temmuz tarihlerinde çıkan 7 büyük orman yangınında 470 bin dönüm ormanlık alan kül olmuştu.

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