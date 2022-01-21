Dolar
13.40
Euro
15.21
Altın
1,841.66
ETH/USDT
2,795.70
BTC/USDT
38,480.00
BIST 100
1,993.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyarbakır annelerinin eylemi sayesinde bir aile daha evladına kavuştu
logo
Dünya, Koronavirüs

Yunanistan'da Omicron'un alt versiyonunun tespit edildiği ileri sürüldü

Yunanistan'da, Kovid-19'un Omicron varyantının bir alt versiyonunun belirlendiği iddia edildi.

Derya Gülnaz Özcan   | 21.01.2022
Yunanistan'da Omicron'un alt versiyonunun tespit edildiği ileri sürüldü

Atina

Yunan basınında yer alan haberlere göre, başkent Atina'daki Eleftherios Venizelos Havalimanı'na giriş yapan iki kişiden alınan örnekler incelemeye alındığında, Omicron varyantının bir alt versiyonu tespit edildi.

Uzmanlar, yeni versiyonun, Omicron'un ilk versiyonuyla aynı teknik kullanılarak tespit edilemediğine dikkati çekti.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) verilerine göre, salgının başından bu yana ülkede 1 milyon 740 binin üzerinde Kovid-19 vakası kaydedildi.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Polonya'da "Kovid-19'dan ölüm" sayısı 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük kayıp oldu
Yunanistan'da Omicron'un alt versiyonunun tespit edildiği ileri sürüldü
Almanya’da son 24 saatte 140 bin 160 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi
Rusya'da Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana en yüksek vaka sayısı görüldü
Avusturya, Avrupa'da kapsamlı Kovid-19 aşı zorunluluğu uygulayacak ilk ülke oldu

Benzer haberler

Avustralya'da Kovid-19'un başlangıcından bu yana bir günde en yüksek ölü sayısı kaydedildi

Avustralya'da Kovid-19'un başlangıcından bu yana bir günde en yüksek ölü sayısı kaydedildi

Polonya'da "Kovid-19'dan ölüm" sayısı 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük kayıp oldu

Yunanistan'da Omicron'un alt versiyonunun tespit edildiği ileri sürüldü

Almanya’da son 24 saatte 140 bin 160 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi

Almanya’da son 24 saatte 140 bin 160 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi
Avro Bölgesi'nde kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 97,7 oldu

Avro Bölgesi'nde kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 97,7 oldu
Rusya'da Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana en yüksek vaka sayısı görüldü

Rusya'da Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana en yüksek vaka sayısı görüldü