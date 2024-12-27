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Dünya

Yunanistan'da kuvvetli rüzgar nedeniyle birçok limanda deniz yolu ulaşımı durdu

Yunanistan'ın birçok limanında kuvvetli rüzgar nedeniyle deniz yolu ulaşımı durduruldu.

Derya Gülnaz Özcan, Ayhan Mehmet  | 27.12.2024 - Güncelleme : 27.12.2024
Yunanistan'da kuvvetli rüzgar nedeniyle birçok limanda deniz yolu ulaşımı durdu

Atina/Gümülcine

Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Ege'de etkili şiddetli rüzgar nedeniyle, Pire, Lavrio, Rafina, Volos, Kavala dahil birçok limanda seyrüsefer yasağı getirildi.

Yasak nedeniyle, ülke genelindeki deniz yolu ulaşımı aksarken, birçok adayla ulaşım sağlanamadı.

Yunanistan Meteoroloji Dairesi verilerine göre, bugün bölgede rüzgar hızının 10 bofora kadar çıkacağı öngörülüyor.

Olumsuz hava koşulları trafiği aksattı

Yunan basınında çıkan haberlere göre, Batı Trakya'da şiddetli rüzgar, yoğun yağmur ve kar yağışı nedeniyle birçok bölgede araç trafiğine kısıtlamalar getirildi.

Rüzgar hızı ve yağış yoğunluğu nedeniyle Rodop ve İskeçe illerinde ağır taşıtların trafiğe çıkışı yasaklandı.

Yetkililer, Egnatia otoyolunun belirli kesimlerinde 3,5 ton üzerindeki araçların geçişini geçici olarak durdurdu.

Hava koşullarının bölgede bir süre daha etkili olması beklenirken halkın, mümkün olduğunca yola çıkmaması ve acil durumlarda yetkililerle iletişime geçmesi tavsiye edildi.

Yetkililer, durumun gelecek günlerde daha da kötüleşebileceğini uyarısında bulundu.

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