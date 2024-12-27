Yunanistan'da kuvvetli rüzgar nedeniyle birçok limanda deniz yolu ulaşımı durdu
Yunanistan'ın birçok limanında kuvvetli rüzgar nedeniyle deniz yolu ulaşımı durduruldu.
Atina/Gümülcine
Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Ege'de etkili şiddetli rüzgar nedeniyle, Pire, Lavrio, Rafina, Volos, Kavala dahil birçok limanda seyrüsefer yasağı getirildi.
Yasak nedeniyle, ülke genelindeki deniz yolu ulaşımı aksarken, birçok adayla ulaşım sağlanamadı.
Yunanistan Meteoroloji Dairesi verilerine göre, bugün bölgede rüzgar hızının 10 bofora kadar çıkacağı öngörülüyor.
Olumsuz hava koşulları trafiği aksattı
Yunan basınında çıkan haberlere göre, Batı Trakya'da şiddetli rüzgar, yoğun yağmur ve kar yağışı nedeniyle birçok bölgede araç trafiğine kısıtlamalar getirildi.
Rüzgar hızı ve yağış yoğunluğu nedeniyle Rodop ve İskeçe illerinde ağır taşıtların trafiğe çıkışı yasaklandı.
Yetkililer, Egnatia otoyolunun belirli kesimlerinde 3,5 ton üzerindeki araçların geçişini geçici olarak durdurdu.
Hava koşullarının bölgede bir süre daha etkili olması beklenirken halkın, mümkün olduğunca yola çıkmaması ve acil durumlarda yetkililerle iletişime geçmesi tavsiye edildi.
Yetkililer, durumun gelecek günlerde daha da kötüleşebileceğini uyarısında bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.