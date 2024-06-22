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Dünya

Yunanistan'da farklı noktalardaki orman yangınlarına müdahale edildi

Yunanistan'da, yüksek hava sıcaklıkları ve şiddetli rüzgar nedeniyle başta Andros Adası olmak üzere birçok noktada çıkan orman yangınlarına müdahale edildi.

Derya Gülnaz Özcan  | 22.06.2024 - Güncelleme : 22.06.2024
Yunanistan'da farklı noktalardaki orman yangınlarına müdahale edildi

Atina

Andros Adası'ndaki ormanlık alanda öğle saatlerinde çıkan yangın için hem karadan hem de havadan söndürme çalışmaları yapıldı.

Yangın büyük oranda kontrol altına alınırken, bölgede hakim şiddetli rüzgarlar nedeniyle alevlerin yeniden canlanmasından endişe duyuluyor.

Ayrıca, Andros Adası'ndaki 4 yerleşim birimi de tedbiren tahliye edildi.

Rodop iline bağlı, Gümülcine yakınlarındaki Maronya bölgesinde öğleden sonra çıkan yangına da karadan ve havadan müdahale edildi.

Başkent Atina'nın da içinde bulunduğu Atiki Bölgesi'nde çıkan yangınlar da yapılan müdahalelerle yayılmadan kontrol altına alındı.

Görgü tanıkları, Hydra Adası'ndaki orman yangınının bir tekneden atılan havai fişekler nedeniyle çıktığını belirtti.

Dün Mora Yarımadası'ndaki Argolida ve Arkadia bölgelerinde çıkan orman yangınları da bugün kontrol altına alındı.

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