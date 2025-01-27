Dolar
35.75
Euro
37.53
Altın
2,741.25
ETH/USDT
3,165.60
BTC/USDT
101,227.00
BIST 100
9,997.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yunanistan'da eylem yapmaya hazırlanan çiftçiler, traktörlerini yolların kenarına park etti

Yunanistan'da, eylem hazırlığı yapan çiftçilerin yaklaşık 1500 traktörü yolların kenarına park ettikleri bildirildi.

Derya Gülnaz Özcan  | 27.01.2025 - Güncelleme : 27.01.2025
Yunanistan'da eylem yapmaya hazırlanan çiftçiler, traktörlerini yolların kenarına park etti

Atina

Yunan basınında çıkan haberlere göre, çiftçiler, ülke genelinde, üretim maliyetlerinin azaltılması talebiyle eylem hazırlığına girdi.

Bu kapsamda, çiftçiler ülkedeki beş noktada yaklaşık 1500 traktörü eylem için yolların kenarına park etti.

Tırhala, Larisa, Tesalya gibi tarımın önde gelen ekonomik faaliyet olduğu bölgelerde traktörler eylem için hazır bekletilirken, Yanya, Kilkis, Girit Adası gibi bölgelerden de ay sonuna kadar eyleme katılım olacağı ifade ediliyor.

Çiftçiler, üretim maliyetlerinin azaltılması için tarımda kullanılan mazottan vergi alınmamasını, elektrik fiyatlarının düşürülmesini, tarım faaliyeti için yapılan alımlarda KDV vergisinin kaldırılmasını, doğal afetlerde tarım alanlarının zarar görmesi halinde zararın tamamının karşılanmasını ve emekli maaşlarının artırılmasını talep ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 33 şüpheli tutuklandı
Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda 870 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Dışişleri Bakanı Fidan, Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile telefonda görüştü
Sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret ettiği belirlenen kişi tutuklandı
Konya'da 4 kişilik aile evde ölü bulundu

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile telefonda görüştü

Yunanistan'da eylem yapmaya hazırlanan çiftçiler, traktörlerini yolların kenarına park etti

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Erciyes, "Yılın Kareleri" oylamasında "Halk, bayrak, özgürlük" adlı kareyi seçti

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor
Yunanistan'da Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı

Yunanistan'da Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı
Vanlı aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Vanlı aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet