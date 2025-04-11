Dolar
38.06
Euro
43.30
Altın
3,235.57
ETH/USDT
1,574.20
BTC/USDT
83,978.00
BIST 100
9,380.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yunanistan'da demiryolu şirketinin merkez binasındaki şüpheli çantada patlama oldu

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, demiryolu şirketi Helenik Tren'in merkez binasındaki bir şüpheli çantada patlama meydana geldiği bildirildi.

Derya Gülnaz Özcan  | 11.04.2025 - Güncelleme : 11.04.2025
Yunanistan'da demiryolu şirketinin merkez binasındaki şüpheli çantada patlama oldu Fotoğraf: Costas Baltas/AA

Atina

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, kimliği belirsiz kişiler yerel saatle 20.35'te bir Yunan gazetesi ve internet sitesine telefon ederek yaklaşık 35-40 dakika sonra Helenik Tren'in Atina'daki merkez binasında bir patlama olacağını kaydetti.

Belirtilen süre içerisinde, söz konusu bölgede bulunan şüpheli çanta patladı.

Polis bölgedekileri tahliye ederek, inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'in Gazze'ye saldırıları İstanbul'da tekbirlerle protesto edildi
BUDO'nun yarınki 8 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi
YÖK Başkanı Özvar: Yapay zekanın uluslararası sisteme getirebileceği tehditlere dikkat etmek durumundayız
MOSSAD'a casusluk yaptığı belirlenen sanıkların yargılandığı davada karar
Antalya Diplomasi Forumu'nda "Karmaşık Krizlere İnsani Yardım Müdahalesi" paneli düzenlendi

Benzer haberler

Yunanistan'da demiryolu şirketinin merkez binasındaki şüpheli çantada patlama oldu

Yunanistan'da demiryolu şirketinin merkez binasındaki şüpheli çantada patlama oldu

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye karşı caydırıcılık iddiası

THY, Yunanistan'daki grev nedeniyle yarınki Atina ve Selanik seferlerini iptal etti

Yunanistan'da bazı bölgelerde kar etkili oldu

Yunanistan'da bazı bölgelerde kar etkili oldu
Yunanistan'da kalbi duran ABD'li turistin hayatını kurtaran doktor, o anları anlattı

Yunanistan'da kalbi duran ABD'li turistin hayatını kurtaran doktor, o anları anlattı
Yunanistan hava trafik kontrolörleri, eksik personel ve eski teknoloji kullanımından şikayetçi

Yunanistan hava trafik kontrolörleri, eksik personel ve eski teknoloji kullanımından şikayetçi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet