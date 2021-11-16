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Dünya, Koronavirüs

Yunanistan'da çoğu lokanta ve kafe Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle kepenk kapattı

Yunanistan'da çoğu lokanta ve kafeterya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan kısmi kısıtlamalar ve artan maliyetler nedeniyle kepenklerini kapattı.

Derya Gülnaz Özcan   | 16.11.2021
Yunanistan'da çoğu lokanta ve kafe Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle kepenk kapattı

Atina

Restoran Sektörü İşletmecileri Federasyonunun (POESE) Yunanistan genelinde yaptığı çağrıya uyan restoran ve kafe sahipleri, işletmelerini 24 saatliğine kapatma kararı aldı.

POESE'den yapılan açıklamada, salgınla mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar nedeniyle sektörde yaşanan mali zorluklara dikkat çekildi.

Açıklamada, kısıtlama kurallarının ihlal edildiği işletmelere kesilen cezaların yeniden düzenlenmesi, cezaların sadece işletmelere değil kısıtlamaya uymayan müşterilere de yüklenmesi, enerji ve kira maliyetlerinde devlet yardımı yapılması ve sektördeki KDV oranının yüzde 6'ya çekilmesi talep edildi.

Sektördeki çoğu işletmenin kapanma tehlikesi ile karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunulan açıklamada, binlerce kişinin çalıştığı işletmelerin ayakta kalabilmesi için devlet desteği istendi.

İşletme sahipleri, taleplerini hükümete duyurabilmek için başkent Atina'daki Sintagma Meydanı'nda bir araya gelerek, Maliye Bakanlığına yürüdü. Eyleme kısıtlamalardan olumsuz etkilenen kuaför ve güzellik merkezi sahipleri de destek verdi.

Kafe ve lokantalara girişte aşı sertifikası veya test zorunluluğu getirilmişti

Kovid-19 vakalarının hızla arttığı Yunanistan'da kafe ve restoranların kapalı kısımlarından sadece aşı sertifikasına sahip müşteriler yararlanabiliyorken, açık alanlardan hizmet almak isteyen müşterilerin de aşı sertifikası veya son 48 saatte yapılmış Kovid-19 testi sonuç belgesini kimlikleri ile birlikte ibraz etmesi gerekiyor.

Artan vaka sayıları nedeniyle yoğun bakım servislerinde doluluk oranları yükselirken, hükümet, kendi özel muayenehanelerinde çalışan doktorlara da devlet hastanelerinde salgınla mücadeleye katılmaları için çağrıda bulundu.

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