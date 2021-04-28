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Dünya

Yunanistan'da azınlık mensubu Türk öğretmenler Kovid-19 aşı listesine alınmadı

Batı Trakya'daki Türk azınlık okullarında görev yapan azınlık mensubu öğretmenlerin, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığınca zorunlu olarak aşılanması kararlaştırılan eğitimciler arasında yer almadığı belirtildi.

Mehmet Hatipoğlu   | 28.04.2021
Yunanistan'da azınlık mensubu Türk öğretmenler Kovid-19 aşı listesine alınmadı

Gümülcine

İskeçe Azınlık Ortaokul-Lisesi Encümen Heyeti Üyesi avukat Ahmet Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İskeçe ve Gümülcine'deki iki azınlık ortaokul ve lisesinde görev yapan 37 eğitimcinin isimlerinin, Kovid-19 aşılama programına dahil edilmediğini söyledi.

Kara, bölge eğitim müdürlüğünün talebi üzerine öncelikli olarak aşı programına dahil edilmek üzere, ilgili bakanlığa gönderilen azınlık okullarında görevli yüksek risk grubundaki Türk ve Yunan öğretmenlerden oluşan 18 kişilik listede yer alan 9 azınlık mensubu öğretmene ise aşı randevusu verilmediğini ifade etti.

Bu konuda, okul encümen heyetleri olarak ilgili bakanlıklar nezdinde girişimde bulunduklarını ancak henüz net cevap alamadıklarını anlatan Kara şöyle devam etti:

"Soru işaretleriyle dolu bir olay ile karşı karşıya bulunuyoruz. Diğer öğretmenlere öncelikli aşı randevusu verilirken, azınlık üyesi öğretmenlerimize randevu verilmemesi son derece düşündürücü. Böyle bir ayrımcılığın neden yapıldığını anlamak çok zor. Burada bir kasıt mı var, yoksa bir ihmal mi? Bunun aydınlatılmasını bekliyoruz. Biz ilgili kurumlarla iletişime geçtik. Problemi aktardık ve çözümünü talep ettik. Anlaşılan, Eğitim Bakanlığı, azınlık ortaokullarında görev yapan azınlık mensubu öğretmenlerin isimlerinin bulunduğu listeyi Sağlık Bakanlığına iletmemiş. Neden böyle bir uygulamaya gidildiği gerçekten merak konusu. Sebebi her ne olursa olsun, sağlıkla ilgili bu önemli sorun mutlaka bir an önce çözüme kavuşturulmalıdır."

Yunanistan Sağlık Bakanlığı, bir süre önce Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesi kapsamında tüm ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenlerin yüksek risk grubu sayılmasına ve yaş sıralamasına göre aşamalı olarak Kovid-19 aşısı olmasına karar vermişti.

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