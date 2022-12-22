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Dünya

Yunanistan, S-300'ler karşılığında Patriot için resmi teklif olmadığını açıkladı

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos, ülkesinin sahip olduğu S-300'lerin Ukrayna'ya gönderilmesi karşılığında Yunanistan'a ABD'den Patriot hava savunma sistemi temin edilmesine ilişkin resmi bir teklif gelmediğini açıkladı.

Derya Gülnaz Özcan   | 22.12.2022
Yunanistan, S-300'ler karşılığında Patriot için resmi teklif olmadığını açıkladı

Atina

"Newsbomb" sitesine röportaj veren Panayotopulos, Yunanistan'daki S-300 savunma sistemlerinin Ukrayna'ya gönderilebileceğine yönelik haberlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Panayotopulos, "S-300'lerin Ukrayna'ya gönderilmesi hiç de basit bir konu değil. Savunma gücümüzü herhangi bir şekilde zayıflatmaya kesinlikle niyetimiz yok. Senaryolar var ancak savunma sistemlerinin ikame edilmesine yönelik hiçbir resmi teklif yok." ifadelerini kullandı.

Yunanistan Savunma Bakanı, fırkateyn satın alma planına ilişkin de Fransa ve İtalya'nın tekliflerinin Yunan Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına karşılık verdiğini belirterek, "Ülkemiz, her büyük silahlanma programına bir savunma işbirliğinin eşlik etmesini arzular." dedi.

Panayotopulos, röportajda Türkiye, Almanya ve Yunanistan heyetlerinin 16 Aralık'ta Brüksel'de gerçekleştirdiği üçlü görüşmeye de değindi.

İki ülke liderlerinin danışmanları arasındaki iletişim kanallarının tekrar açılmasını "iyi haber" olarak nitelendiren Panayotopulos, Savunma Bakanı Hulusi Akar ile de NATO Savunma Bakanları Toplantısı çerçevesinde konuşma fırsatı elde ettiklerine dikkati çekti.

Panayotopulos, "Savunma bakanları düzeyinde bu iletişim kanalı açık kalmalı. Zira bu şekilde kriz durumunda gerginliğin yatıştırılması için gerekli adımlar atılabilir." diye konuştu.

S-300'ler karşılığında Patriot temin edileceği iddiası

Yunan basınında yer alan haberlerde ABD'nin Patriot uçaksavar füze sistemini Girit Adası'na yerleştirmesi durumunda Yunanistan'ın, Rusya'dan tedarik ettiği S-300 hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya sevk edebileceği öne sürülmüştü.

Yunanistan'ın S-300'leri Ukrayna'ya göndermesine ilişkin plana Rusya'dan tepki gelmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Yunan basınındaki haberlerin ardından yaptığı yazılı açıklamada, "(Yunanistan yönetiminin) Kiev rejimine S-300 ve diğer Rus, Sovyet hava savunma sistemlerini sevk etme yönündeki kışkırtıcı planlarının düşmanca olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.


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