Dolar
32.55
Euro
34.96
Altın
2,326.94
ETH/USDT
3,421.10
BTC/USDT
62,246.00
BIST 100
10,446.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yunanistan Dışişleri Bakanı, Türkiye ile diyaloğu gelecek nesillere karşı borç görüyor

Dışişleri Bakanı Yerapetritis, "Gerilimleri azaltacak, diyalog, diplomasi ve demokrasi yolunu açacak koşullar oluşturmak gelecek nesillere borcumuzdur." dedi.

Derya Gülnaz Özcan  | 02.07.2024 - Güncelleme : 02.07.2024
Yunanistan Dışişleri Bakanı, Türkiye ile diyaloğu gelecek nesillere karşı borç görüyor

Atina

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Türkiye ile ilişkilerde gerilimleri azaltacak, diyalog, diplomasi ve demokrasi yolunu açacak koşullar oluşturmanın gelecek nesillere karşı bir borç olduğunu kaydetti.

Yerapetritis, Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir yayın kuruluşunun düzenlediği "Jeopolitik Savaş: Sürdürülebilir barış için ön şartlar nelerdir?" başlıklı panelde yaptığı konuşmada, dış politikaya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Dünya gündemini meşgul eden bazı sorunların artık bölgesel değil, sınır ötesi niteliğe sahip olduğunu belirten Yerapetritis, iklim krizi ve Kovid-19 salgınını buna örnek gösterdi.

Yerapetritis, dünya genelini etkileyen sorunlara dikkati çekerek ülkelerin de dış politikalarının bu doğrultuda değiştiğini ifade etti.

Türkiye ile diyaloğun Yunanistan'a vatansever bir hizmet olduğunu vurgulayan Yerapetritis, "(Türkiye ile) her konuda mutabık kalmayacağız, bunu biliyoruz. Naif değiliz. Gerilimleri azaltacak, diyalog, diplomasi ve demokrasi yolunu açacak koşullar oluşturmak gelecek nesillere borcumuzdur. Abartılı iddialara kapılmadan, adım adım bunu yapıyoruz. Güzel bir pozitif gündem oluşturduk." diye konuştu.

Yerapetritis, dış politikadaki bu çizginin vatani bir görev olduğunu ifade ederek, "Zira, Ege'de bir kaza olursa, durumu düzeltmek için bir VAR (Video Yardımcı Hakem) sistemi olmayacak. Kaza düzeltilemez. Orta Doğu'da gördüğümüz gibi, kazalar çok kolay bir şekilde felakete sürükleyen sonuçlar doğurabilir. Bu da istemeyeceğimiz bir şey." dedi.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erzurum'da şiddetli sağanak taşkına neden oldu
Adana'da ahşap panel fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Türk Hava Yolları, 4 Boeing 777 kargo uçağı daha sipariş etti
İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamaya neden olan tüpü değiştiren kişinin yetki belgesi yokmuş
TBMM Dilekçe Komisyonu "akran zorbalığını" araştıracak

Benzer haberler

Yunanistan Dışişleri Bakanı, Türkiye ile diyaloğu gelecek nesillere karşı borç görüyor

Yunanistan Dışişleri Bakanı, Türkiye ile diyaloğu gelecek nesillere karşı borç görüyor

Yunanistan, son yılların en kurak haziran ayını yaşadı

İstanköy Adası'nda orman yangını nedeniyle Kardamaina bölgesi tahliye edildi

Yunanistan'da son 24 saatte çıkan 52 orman yangınından 44'ü kontrol altına alındı

Yunanistan'da son 24 saatte çıkan 52 orman yangınından 44'ü kontrol altına alındı
Atina'ya 50 kilometre mesafedeki Keratea'da çıkan orman yangını yerleşim birimlerine ulaştı

Atina'ya 50 kilometre mesafedeki Keratea'da çıkan orman yangını yerleşim birimlerine ulaştı
Serifos Adası'ndaki yangın nedeniyle Yunan yetkililer 7 yerleşim birimini tahliye etti

Serifos Adası'ndaki yangın nedeniyle Yunan yetkililer 7 yerleşim birimini tahliye etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet