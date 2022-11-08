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Dünya

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e göre casus yazılımlar Avrupa'nın sorunu

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, casus yazılım programlarının diğer Avrupa ülkelerinde de sorun olduğunu belirterek Yunanistan'da kullanımının yasaklanacağını kaydetti.

Derya Gülnaz Özcan   | 08.11.2022
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e göre casus yazılımlar Avrupa'nın sorunu

Atina

Bloomberg'e açıklamada bulunan Miçotakis, Documento gazetesinin, Yunanistan'da siyaset, medya ve iş dünyasından önemli isimlerin telefonlarının dinlendiğine yönelik iddialarını yalanladı.

Miçotakis, casus yazılım programları için ise şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa'da yasa dışı casus yazılım programlarına ilişkin sorunumuz var. Bu sadece Yunanistan'ın sorunu değil. Bunu birçok Avrupa ülkesinde gördük ve sorunun çözümü için Avrupa genelinde bir düzenlemeye ihtiyacımız var. Umuyorum ki Yunanistan, önümüzdeki ay içerisinde, Avrupa'daki ilk ülke olacak. Yunanistan'da satılabilecek tüm yasa dışı casus yazılım programlarını yasaklayacağız."

Siyaset, medya ve iş dünyasından önemli isimlerin dinlendiği iddiası

Documento gazetesinde yayınlanan haberde, Yunanistan'da siyaset, medya ve iş dünyasından 32 önemli ismin dinlendiği ileri sürülmüştü.

Listede eski Başbakan Andonis Samaras, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias gibi çok sayıda bakan, eski bakan, siyasetçi ve gazeteci bulunuyordu.

Muhalefetteki isimler kadar, Miçotakis'in yakın çalışma arkadaşları ve parti içi rakiplerinin de dinlendiği öne sürülen haberde, Miçotakis'in skandalda tam sorumluluğu olduğu iddia edilmişti.

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