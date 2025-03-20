Dolar
38.00
Euro
41.34
Altın
3,036.84
ETH/USDT
1,995.30
BTC/USDT
85,550.00
BIST 100
9,967.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yunanistan Başbakanı Miçotakis Cenevre'de gerçekleşen Kıbrıs konulu toplantının sonucundan memnun

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cenevre'de 17-19 Mart'da düzenlenen Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantının sonucundan memnun olduğunu kaydetti.

Derya Gülnaz Özcan  | 20.03.2025 - Güncelleme : 20.03.2025
Yunanistan Başbakanı Miçotakis Cenevre'de gerçekleşen Kıbrıs konulu toplantının sonucundan memnun

Atina

Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Zirvesine katılan Miçotakis, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Miçotakis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de bugünkü zirveye katılacağını belirterek, "Bu vesileyle, Cenevre'deki beşli toplantının sonuçlarından duyduğum memnuniyeti dile getirmek isterim." diye konuştu.

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin (GKRY) adanın birleşmesine yönelik müzakere sürecinin canlı tutulması niyetini ifade eden Miçotakis, "BM Genel Sekreterinin, yazın yapılacak bir sonraki toplantı öncesinde sürecin canlı tutulabilmesini sağlayacak özel temsilci atama kararını son derece olumlu buluyorum." dedi.

Miçotakis, ayrıca, AB üye ülkelerinin savunma harcamalarına esneklik getirmesi görüşünü desteklediklerini yineleyerek, düzensiz göç konusunda da iltica hakkı olmayanların ülkelerine geri dönmelerinden yana olduklarını tekrarladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda 45 şüpheli yakalandı
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 137 santimetreyle Ergan'da ölçüldü
Vanlı aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
Bakan Kacır: Türkiye Yüzyılı'nda teknolojide rekabet gücü ve refah seviyesi yüksek bir Türkiye inşa edeceğiz
İBB'deki yolsuzluk ve terör soruşturmalarında milyonlarca lira ele geçirildi

Benzer haberler

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi ocakta arttı

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi ocakta arttı

Yunanistan Başbakanı Miçotakis Cenevre'de gerçekleşen Kıbrıs konulu toplantının sonucundan memnun

AB liderleri, rekabetçilik, Ukrayna ve savunma ana gündemiyle toplandı

Avrupa Merkez Bankasından tarifelere karşı uyarı

Avrupa Merkez Bankasından tarifelere karşı uyarı
Alman hükümeti: AB'de Rusya'dan tekrar gaz alımının başlamasına dönük bir yönelim yok

Alman hükümeti: AB'de Rusya'dan tekrar gaz alımının başlamasına dönük bir yönelim yok
AB savunmada 2030 hedeflerini içeren yeni yol haritasını açıkladı

AB savunmada 2030 hedeflerini içeren yeni yol haritasını açıkladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet