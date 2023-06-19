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Dünya

Yunanistan açıklarındaki göçmen teknesi faciasında sahil güvenliğin ihmali iddiaları artıyor

Yunanistan açıklarında şimdiye kadar 78 kişinin ölümüne yol açan göçmen teknesi faciasında Yunan sahil güvenliğinin ihmalinin bulunduğu iddiaları her geçen gün artıyor.

Ayhan Mehmet  | 19.06.2023 - Güncelleme : 19.06.2023
Yunanistan açıklarındaki göçmen teknesi faciasında sahil güvenliğin ihmali iddiaları artıyor

Gümülcine

Yunanistan'da yayımlanan Efimerida Ton Sintakton gazetesi, facianın meydana geldiği noktadan geçen "Faithful Warrior" isimli petrol tankerinin kaptanının ifadelerine yer verdiği haberde geminin sahil güvenlik ekiplerince olay yerinden uzaklaştırıldığını iddia etti.

Yunan Arama ve Kurtarma Merkezi'nin aşırı yüklü balıkçı teknesinin tehlikeli şekilde sallandığından haberdar olduğu öne sürülen haberde, sahil güvenlik ekiplerinin petrol tankerini olası kurtarma operasyonu için olay yerine çağırmak yerine neden uzaklaştırmayı seçtiğine dair soruların cevaplanması gerektiği savunuldu.

Avrupa Birliği'nin sınır koruma ajansı Frontex'in Direktörü Hans Leijtens, Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan ve alabora olan balıkçı teknesini tespit ettiklerini ve Yunan yerel makamlarına bildirdiklerini açıklamıştı.

Radikal Sol İttifak (SYRIZA) Lideri Aleksis Çipras, olayla ilgili bilgi almak için faciadan kurtulan göçmenlerin götürüldüğü Kalamata Limanı'nı ziyaret etmiş, göçmenlerin Yunan sahil güvenlik ekiplerinin, tekneyi İtalyan sularına doğru itmeye çalıştığını söylediğini aktarmıştı.

Yunanistan açıklarındaki facia

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda bulunan Navarin'den 47 deniz mili uzaklıktaki uluslararası sularda 14 Haziran'da düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi alabora olmuş, 78 kişi yaşamını yitirmiş, 104 kişi kurtarılarak Kalamata Limanı'na getirilmişti.

Sivil toplum kuruluşu Alarm Phone'a göre teknede yaklaşık 700 kişi bulunuyordu.

Arama kurtarma çalışmaları sürerken uzmanlar, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

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