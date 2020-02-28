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Dünya

Yunan sınır polisi göçmenlere biber gazı ve ses bombasıyla müdahale etti

Pazarkule ile Kastanies Sınır Kapısı arasındaki ara bölgede bekleyişini sürdüren düzensiz göçmenlere, Yunan güvenlik güçleri biber gazı ve ses bombasıyla müdahale etti.

Salih Baran,Özgün Tiran   | 28.02.2020
Yunan sınır polisi göçmenlere biber gazı ve ses bombasıyla müdahale etti Fotoğraf: Gökhan Balcı/AA

Edirne

Yunan sınır polisi göçmenlere biber gazı ve ses bombasıyla müdahale etti

Pazarkule ile Kastanies Sınır Kapısı arasındaki ara bölgede bekleyişini sürdüren düzensiz göçmenlere, Yunan güvenlik güçleri biber gazı ve ses bombasıyla müdahale etti. ( Gökhan Balcı - Anadolu Ajansı )

Öğle saatlerinde Avrupa'ya çıkmak için tali yolları kullanan göçmenlerden bir grup, Türkiye ve Yunanistan sınır kapısı arasındaki tampon bölgeye giriş yapmıştı.

Bunun üzerine Yunanistan tampon bölgede bekleyen 100 kadar düzensiz göçmenin etrafını araç ve otobüslerle çevirmişti.

Yanlarında getirdikleri topla futbol oynayan, ısınmak için ateş yakan düzensiz göçmenlere Yunan polisi ses ve ardından biber gazı bombası attı.

Şiddetli sesle irkilen düzensiz göçmenler ormanlık alana doğru kaçıştı. Bazı göçmenler gözyaşlarını tutamadı.

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