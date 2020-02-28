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Düzensiz göçmenler Avrupa sınırına ilerliyor

Geceden itibaren Avrupa’ya gitmek isteyen düzensiz göçmenler sınıra doğru yaya olarak harekete geçti.

Salih Baran   | 28.02.2020
Düzensiz göçmenler Avrupa sınırına ilerliyor Fotoğraf: Salih Baran/AA

Edirne

Edirne’de düzensiz göçmen hareketliliği arttı

Edirne’ de düzensiz göçmen hareketliliği arttı.Avrupa’ya geçmek isteyen onlarca düzensiz göçmen Edirne’ye gelerek sınıra doğru yaya olarak harekete geçti. ( Salih Baran - Anadolu Ajansı )

Edirne'nin pek çok noktasında gruplar halinde aralarında kadın ve çocukların da olduğu düzensiz göçmenler sınır köylerine doğru yürüdü.

Hareketlilik sabah saatlerinde daha da arttı. Düzensiz göçmenler Yunanistan'a geçebilmek amacıyla sınıra hareket ediyor.

Kimi gruplar arasında aileler de var. Ailelere bebekleri ve çocukları da eşlik ediyor.

Ege sahil bölgelerinde hareketlilik

Yunan adalarına geçmek isteyen düzensiz göçmenler, Ege'deki sahil bölgelerine de hareket etti. 

Edirne’de düzensiz göçmen hareketliliği havadan görüntülendi

Çeşitli bölgelerden hareket eden göçmenler, Dikili ilçesindeki sahil bölgesine geldi. 

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 160 kişilik grup, Avrupa'ya gitmek üzere sahil siteleri mevkisinde toplandı.

Suriyeli Halit Sait, kendi imkanlarıyla bot temin ettiklerini belirterek, "Eşyamızı topladık, bota binip Yunanistan'a gideceğiz." diye konuştu. 

Öte yandan, İzmir'in Çeşme, Karaburun ve Seferihisar ilçeleri ile Aydın'ın Kuşadası ve Dikili ilçelerinde de göçmen hareketliliğinin gözlendiği belirtildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde adalara geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin yanlarında lastik bot getirdikleri de görüldü.

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