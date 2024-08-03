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Dünya

Yunan havayolları şirketi Aegean, Tel Aviv ve Beyrut'a uçuşlarını durdurdu

Yunanistan'ın Aegean Havayolları, güvenlik gerekçesiyle Tel Aviv ve Beyrut'a uçuşlarını askıya aldığını duyurdu.

Ayhan Mehmet  | 03.08.2024 - Güncelleme : 03.08.2024
Yunan havayolları şirketi Aegean, Tel Aviv ve Beyrut'a uçuşlarını durdurdu Fotoğraf: Costas Baltas/AA

Gümülcine

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Orta Doğu'daki son gelişmeler nedeniyle, Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'na tüm uçuşlarımız 6 Ağustos 2024'e kadar, Beyrut'taki Rafik Hariri Uluslararası Havalimanı'na uçuşlarımız ise 8 Ağustos 2024'e kadar askıya alınmıştır" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, uçuşları iptal edilen yolcuların yeniden rezervasyon yapabilecekleri veya para iadesi talep edebilecekleri belirtildi.

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