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Dünya

Yunan asıllı Oxford profesöründen Ege'deki geri itmelere ilişkin ülkesine sert eleştiri

Oxford Üniversitesinde görevli Hukuk Profesörü Pavlos Eleftheriadis, Yunanistan'ın geri itmelere karşı kapsamlı bir soruşturma başlatması gerektiğini belirtti.

Derya Gülnaz Özcan   | 14.06.2022
Yunan asıllı Oxford profesöründen Ege'deki geri itmelere ilişkin ülkesine sert eleştiri Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 23 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Atina

Oxford Üniversitesinde görevli Hukuk Profesörü Pavlos Eleftheriadis, Politico gazetesinde yayınlanan görüş yazısında, Ege'deki geri itmelerine ilişkin Yunanistan'da yeterli soruşturma yapılmamasını eleştirdi.

Son yıllarda uluslararası medya ve sivil toplum kuruluşlarının, Yunan yetkililerce gerçekleştirilen yasa dışı geri itmelere ilişkin yüzlerce durum rapor ettiğini aktaran Eleftheriadis, bu raporların mevcut hükümet 2019'da göreve gelmeden önce görülmeye başladığına ve Mart 2020'den itibaren de sayılarının arttığına dikkati çekti.

Eleftheriadis, Meriç sınırında şiddete maruz kalan düzensiz göçmenlere ilişkin raporlar bulunduğunu, Ege'de ise Yunan sahil güvenlik birimlerinin, içlerinde çocukların da bulunduğu göçmen grupları hayatlarını tehlikeye atacak şekilde Türkiye sahillerine doğru ittiğine ilişkin göçmenlere ait iddiaların ve bunları destekleyen video ve fotoğrafların bulunduğunu kaydetti.

Yunan hükümetinin tüm bu raporların yanlış ve Türkiye'ye ait bir propaganda ürünü olduğunu ileri sürdüğünü belirten Eleftheriadis, olayların Yunan yargı sistemince yeterince araştırılmadığını savundu.

Eleftheriadis, uluslararası kurumların Yunanistan'a bu konuda yaptığı uyarıları hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Hükümet, en kıdemli savcılarından geri itme iddialarına ilişkin mümkün olan en geniş soruşturmayı açmalarını istemelidir. Savcılara, Türkiye'deki tanıklarla görüşmek için kaynak sağlamalıdır."

Hükümetin göçmenleri "güvenlik tehdidi" olarak tanımlamayı durdurmasını isteyen Eleftheriadis, "Aile ve çocukların bir güvenlik tehdidi olduğu iddiası tamamen temelsizdir, kimseye bir zararları yok. Daha da fazlası, Yunan anayasası altında hakları var." değerlendirmesinde bulundu.

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