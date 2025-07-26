Dolar
40.57
Euro
47.62
Altın
3,337.01
ETH/USDT
3,744.30
BTC/USDT
118,048.00
BIST 100
10,642.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Karabük Merkeze bağlı Cumayanı köyünde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor Bursa’nın Gürsu ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor
logo
Dünya

Yüksek sıcaklıklar Yunanistan'da yangınlara neden oldu

Yunanistan'da etkili olan yüksek hava sıcaklıkları ülkenin farklı noktalarında yangınlara neden oldu.

Derya Gülnaz Özcan  | 26.07.2025 - Güncelleme : 26.07.2025
Yüksek sıcaklıklar Yunanistan'da yangınlara neden oldu

Atina

Hafta başından bu yana çöl sıcaklarının yaşandığı Yunanistan'da, hava sıcaklığı bazı bölgelerde 45 dereceye kadar ulaştı.

Başkent Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki Bölgesi'ndeki Krioneri ve Parnitha ilçeleri ile Eğriboz Adası, Çuha Adası, Mora Yarımadası'nın Messinia ve Lakonia illerinde, Girit Adası'nın Hanya ili ile Kozani ilinde yangın çıktı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yangınlar nedeniyle birçok köy tahliye edildi.

Krioneri'de birçok ev yangın nedeniyle tahrip oldu.

Yangınlara karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yumaklı: 28'i ormanlık, 48'i kırsal alanda olmak üzere 76 yangınla mücadele ettik
Bilecik'te Kent Ormanı'nda 20 ton çöp toplandı
İletişim Başkanlığı orman yangınlarına ilişkin rehber hazırladı
Dışişleri Bakanı Fidan, İstanbul'da Balkan ülkelerinden mevkidaşlarıyla görüştü
Kars'ta sel ve heyelan nedeniyle köylerde hasar oluştu

Benzer haberler

Yüksek sıcaklıklar Yunanistan'da yangınlara neden oldu

Yüksek sıcaklıklar Yunanistan'da yangınlara neden oldu

İletişim Başkanlığı orman yangınlarına ilişkin rehber hazırladı

Ankara'da Eymir Gölü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Adalet Bakanı Tunç: Son 15 gün içerisinde çıkan yangınlarla ilgili 17 kişi tutuklu

Adalet Bakanı Tunç: Son 15 gün içerisinde çıkan yangınlarla ilgili 17 kişi tutuklu
Sakarya, Bilecik, Eskişehir ve Afyonkarahisar’daki yangınlar kontrol altında, diğer bölgelerde müdahale sürüyor

Sakarya, Bilecik, Eskişehir ve Afyonkarahisar’daki yangınlar kontrol altında, diğer bölgelerde müdahale sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet