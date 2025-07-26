Yüksek sıcaklıklar Yunanistan'da yangınlara neden oldu
Yunanistan'da etkili olan yüksek hava sıcaklıkları ülkenin farklı noktalarında yangınlara neden oldu.
Atina
Hafta başından bu yana çöl sıcaklarının yaşandığı Yunanistan'da, hava sıcaklığı bazı bölgelerde 45 dereceye kadar ulaştı.
Başkent Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki Bölgesi'ndeki Krioneri ve Parnitha ilçeleri ile Eğriboz Adası, Çuha Adası, Mora Yarımadası'nın Messinia ve Lakonia illerinde, Girit Adası'nın Hanya ili ile Kozani ilinde yangın çıktı.
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Yangınlar nedeniyle birçok köy tahliye edildi.
Krioneri'de birçok ev yangın nedeniyle tahrip oldu.
Yangınlara karadan ve havadan müdahale ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.