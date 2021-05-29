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Dünya

YTB Başkanı Eren, Solingen'deki ırkçı saldırının kurbanlarını mezarları başında andı

YTB Başkanı Eren, 1993 yılında Almanya’nın Solingen kentinde neo-Nazi ırkçı saldırıda yaşadıkları evin kundaklanması sonucunda hayatlarını kaybeden Genç ailesi üyelerini kabirleri başında andı.

Gökhan Varan   | 29.05.2021
YTB Başkanı Eren, Solingen'deki ırkçı saldırının kurbanlarını mezarları başında andı

Ankara

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklarından (YTB), yapılan yazılı açıklamada, Başkan Abdullah Eren'in, 1993 yılında yaşanan Solingen faciasının yıl dönümünde ırkçı saldırıda yaşamlarını yitiren Genç ailesi üyelerinin Amasya’nın Taşova ilçesinde bulunan kabirlerini ziyaret ettiği bildirildi.

Yaşanan faciada 2 kızını, 2 torununu ve bir yeğenini kaybeden Mevlüde Genç’le de sohbet eden Eren, saldırıda hayatını kaybedenleri rahmetle andı.

Eren, Mevlüde Genç’e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un selamlarını getirdiğini ifade etti.

Avrupa’da ırkçılığın ve İslam düşmanlığının giderek arttığına da dikkati çeken Eren, şunları kaydetti:

"29 Mayıs 1993’teki olayın 28. yıl dönümü olması hasebiyle köydeki mezarlıkta bir anma programı yapmak istedik ve onları ziyaret etmek istedik. Irkçı kundaklama neticesinde hayatını kaybeden insanların hatırası yaşatılmaya çalışılıyor. Solingen’de de anmalar yapılıyor. Dolayısıyla üzerinden 28 yıl geçmesine rağmen hala sıcaklığını koruyan olaydan ve Mevlüde teyzemizin, Durmuş amcamızın Avrupa’ya, Almanya’ya, Türkiye’ye örnek olan tavırlarından bizim ders çıkarmamız gerekiyor."

"28 yıldan bu yana değişen bir şey yok"

Solingen faciasının Doğu-Batı Almanya’nın birleşmesinden sonra yaşanan en büyük toplumsal olay olduğunun altını çizen Eren, "Aslında 28 yıldan bu yana değişen bir şey yok. Maalesef Avrupa’da, yıldan yıla saldırıların arttığını görüyoruz. Bu artış bizi hem ürkütüyor hem de daha çok tedbir almamamız konusunda bizleri uyarıyor. Bu konuda YTB olarak bizler de vatandaşlarımızın yanında oluyor; çalışmalarımızı devam ettiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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