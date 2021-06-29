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Dünya

YPG/PKK'lı teröristler Suriye'de hasta bir sivili işkenceyle öldürdü

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de işgal ettiği Haseke ilinde, alıkoyduğu tiroid hastası Kürt bir sivili işkence ederek öldürdü.

Mohamad Misto,Ethem Emre Özcan   | 29.06.2021
YPG/PKK'lı teröristler Suriye'de hasta bir sivili işkenceyle öldürdü

Haseke

Suriye'de işgal ettiği alanlarda bir yandan gençleri alıkoyarak zorla silah altına alan YPG/PKK, bir yandan da yükselen karşıt sesleri bastırmak veya fidye almak için asılsız ithamlara başvurarak sivilleri alıkoyuyor.

Muhalif grup Suriye Kürt Ulusal Konseyi'ne (ENKS) yakınlığıyla bilinen Rebaz News haber sitesinde yer alan habere göre, YPG/PKK'lı teröristler, yaklaşık bir ay önce Haseke'nin Dırbasiye ilçesindeki Kürtlerden Emin İsa Emin adlı bir sivili alıkoydu.

YPG/PKK'yı eleştirdiği bahanesiyle alıkonulan tiroid hastası Emin'in cansız bedeni, öldükten 4 gün sonra, dün ailesine teslim edildi.

Haberde, tutulduğu zindanda işkence sırasında hayatını kaybeden Emin'in, vücudundaki darp ve işkence izlerini gösteren fotoğraf karelerine de yer verildi.

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