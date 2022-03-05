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Dünya

YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad'da restoran ve taziye evinin açılışı gerçekleştirildi

Eşref Musa   | 05.03.2022
YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad'da restoran ve taziye evinin açılışı gerçekleştirildi

Tel Abyad

Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad ilçesinde, Türkiye destekli Tel Abyad Yerel Meclisine ait restoran ve taziye evi törenle açıldı.

Tel Abyad'da yerel meclis, başlattığı projelerle ilçenin çehresini değiştiriyor.

Hasbihal adlı restoran ile taziye evinin açılış törenine Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Vali Yardımcısı Oğuzhan Erdi Atak ve Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Salih Hac Abdullah katıldı.

Erin, her iki projenin kurdelesini keserek bölge halkına hayırlara vesile olmasını diledi.

Erin ve beraberindeki heyet kurdele kestikten sonra Tel Abyad halkının sorunlarını dinledi.

Pastane, kafe, lokanta ve çocuk eğlence mekanından oluşan restoran ile taziye evinde yaklaşık 30 gence istihdam fırsatı sağlandı.

Tel Abyadlı Abdullah Alaya, AA muhabirine, Tel Abyad için yapılan bu projeler ve verilen hizmetlerin kendisini gururlandırdığını söyledi.

İlçe sakinlerinden Ali Humran da kısa zaman içerisinde art arda başlatılan projeler sayesinde ilçenin artık daha güzel olduğunu belirtti.


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