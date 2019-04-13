YPG/PKK Esed rejimine ait uçak hurdalarını Irak'a taşıyor
Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin Rakka ilinde işgal ettiği Tabka Askeri Üssü'nde Beşşar Esed rejimine ait kullanılamaz haldeki eski askeri uçakları ve ekipmanları Irak'a taşıyor.
Azez
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, terör örgütü YPG/PKK, işgal ettiği Tabka Askeri Üssü'nde Esed rejimine ait, iç savaştaki saldırılar nedeniyle hurdaya dönen eski askeri uçak ve teknik ekipmanları taşımaya başladı.
Kaynaklar, Irak-Suriye sınırındaki Simelka Sınır Kapısı'ndan araç kasalarında Irak'a götürülen söz konusu askeri malzemelerin hurda olarak satılabileceğini belirtti.
Terör örgütü YPG/PKK'ya destek için Fransız askerinin konuşlandığı Tabka Askeri Üssü Mart 2017'den bu yana örgütün işgalinde bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.