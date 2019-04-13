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Dünya

YPG/PKK Esed rejimine ait uçak hurdalarını Irak'a taşıyor

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin Rakka ilinde işgal ettiği Tabka Askeri Üssü'nde Beşşar Esed rejimine ait kullanılamaz haldeki eski askeri uçakları ve ekipmanları Irak'a taşıyor.

Levent Tok,Ömer Koparan,Adham Kako   | 13.04.2019
YPG/PKK Esed rejimine ait uçak hurdalarını Irak'a taşıyor Arşiv/AA

Azez

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, terör örgütü YPG/PKK, işgal ettiği Tabka Askeri Üssü'nde Esed rejimine ait, iç savaştaki saldırılar nedeniyle hurdaya dönen eski askeri uçak ve teknik ekipmanları taşımaya başladı.

Kaynaklar, Irak-Suriye sınırındaki Simelka Sınır Kapısı'ndan araç kasalarında Irak'a götürülen söz konusu askeri malzemelerin hurda olarak satılabileceğini belirtti.

Terör örgütü YPG/PKK'ya destek için Fransız askerinin konuşlandığı Tabka Askeri Üssü Mart 2017'den bu yana örgütün işgalinde bulunuyor.

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