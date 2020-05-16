Yokohama'da karantinada tutulan Diamond Princess gemisi Japonya’dan ayrıldı
Japonya’nın Yokohama kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görülmesiyle şubatta karantinaya alınan yolcu gemisi Diamond Princess ülkeden ayrıldı.
Tokyo
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- BİLMENİZ GEREKENLER: Koronavirüs hakkında Sağlık Bakanlığının bilgilendirmeleri
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- SON DURUM NE: Anlık koronavirüs yayılma haritası
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
- DÜNYADA ANLIK DURUM: Dünya haritası üzerinde son veriler
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
Kyodo ajansının haberine göre, Britanya bandıralı yolcu gemisi Diamond Princess'in ABD’li işletmecisinin Japonya’daki temsilcisi Carnival Japan, yolcu gemisinin Malezya’ya doğru yola çıktığını bildirdi.
Sağlık Bakanlığının talimatları doğrultusunda dezenfektan faaliyetleri ve karantina şartlarının mart ayında tamamlayan gemi, aynı bölgedeki Mitsubishi tersanesinde iç tadilat gördü.
Japonya çevresindeki turları ekime kadar askıya alınan gemi, ekim sonrası faaliyet takvimi açıklanana dek Malezya'da demirleyecek.
Salgın boyunca 56 ülkeden 3 bin 700 yolcu ve mürettebat taşıyan gemide 712 Kovid-19 vakası ve 13 ölüm tespit edilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.