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Dünya

Yeni Zelandalı tur şirketleri, yanardağ patlamasındaki ölümlerden suçlu bulundu

Yeni Zelanda'da 2019’da 22 kişinin ölümüne neden olan ülkenin kuzeyindeki Whakaari (Beyaz Ada) Yanardağı patlamasına ilişkin davada, 7 tur şirketi "güvenlik ihlalleri" sebebiyle suçlu bulundu.

Irmak Akcan  | 31.10.2023 - Güncelleme : 31.10.2023
Yeni Zelandalı tur şirketleri, yanardağ patlamasındaki ölümlerden suçlu bulundu

Ankara

Yeni Zelanda merkezli 13 şirketinin yargılandığı ve 3 ay süren dava, son şirketin de suçlu olduğuna hükmedilmesiyle tamamlandı.

Mahkeme, Whakaari Management Limited Şirketinin, patlama ihtimalinden yıllar önce haberdar olmasına rağmen yeterli risk değerlendirmesi yapmadığını ve gerekli önlemleri almadığını tespit etti.

Buna göre 7 tur şirketi, "güvenlik ihlalleri" sebebiyle 22 kişinin ölümüne yol açmaktan suçlu bulundu.

Daha önceki duruşmalarda mahkeme, 6 şirketi suçlu bulmuş, diğer 6 şirket hakkındaki suçlamaları ise düşürmüştü.

Suçlu bulunan şirketler, 875 bin dolara kadar para cezasına çaptırılabilecek.

Popüler bir turizm merkezi olan adada Aralık 2019’da Whakaari Yanardağı patlamış, afette 22 turist ölmüş, 25 kişi ağır yaralanmıştı.

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