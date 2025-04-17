Yeni Zelanda'da Tam Siklonu'nun vurduğu bölgede yaklaşık 10 bin bina elektriksiz kaldı
Yeni Zelanda'nın kuzey bölgelerinde Tam Siklonu'nun beraberinde getirdiği olumsuz hava koşulları, yaklaşık 10 bin binada elektrik kesintisine neden oldu.
Ankara
Yeni Zelanda yerel basınındaki haberlere göre, Tam Siklonu, ülkenin kuzey bölgelerini etkisi altına aldı.
Siklonun neden olduğu şiddetli yağış ve rüzgarlar sürerken bölgede yaklaşık 10 bin bina elektriksiz kaldı.
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Elektrik onarımının çoğunluğunun yapıldığını kaydeden yetkililer, çalışmaların tamamlanmasının 3 gün sürebileceğini belirtti.
Hava yolu şirketi Air New Zealand, ülke içerisindeki bazı uçuşları iptal ederken kuzeydeki Auckland bölgesinde de bazı feribot seferleri durduruldu.
Bölgede olumsuz hava koşullarının görülmeye devam etmesi bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.