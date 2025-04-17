Dolar
38.12
Euro
43.62
Altın
3,327.04
ETH/USDT
1,593.00
BTC/USDT
84,356.00
BIST 100
9,319.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yeni Zelanda'da Tam Siklonu'nun vurduğu bölgede yaklaşık 10 bin bina elektriksiz kaldı

Yeni Zelanda'nın kuzey bölgelerinde Tam Siklonu'nun beraberinde getirdiği olumsuz hava koşulları, yaklaşık 10 bin binada elektrik kesintisine neden oldu.

Emirhan Demir  | 17.04.2025 - Güncelleme : 17.04.2025
Yeni Zelanda'da Tam Siklonu'nun vurduğu bölgede yaklaşık 10 bin bina elektriksiz kaldı

Ankara

Yeni Zelanda yerel basınındaki haberlere göre, Tam Siklonu, ülkenin kuzey bölgelerini etkisi altına aldı.

Siklonun neden olduğu şiddetli yağış ve rüzgarlar sürerken bölgede yaklaşık 10 bin bina elektriksiz kaldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Elektrik onarımının çoğunluğunun yapıldığını kaydeden yetkililer, çalışmaların tamamlanmasının 3 gün sürebileceğini belirtti.

Hava yolu şirketi Air New Zealand, ülke içerisindeki bazı uçuşları iptal ederken kuzeydeki Auckland bölgesinde de bazı feribot seferleri durduruldu.

Bölgede olumsuz hava koşullarının görülmeye devam etmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
SOLOTÜRK, "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da prova uçuşu yaptı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin yurtlardan çıkarıldığı iddialarını yalanladı
Trabzon'da ana su hattı patladı
MSB: Tel Rıfat bölgesinde yaklaşık 66, Münbiç bölgesinde ise 55 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edilmiştir
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, TBMM Başkanvekili Önder'in tedavi gördüğü hastaneye ziyaret

Benzer haberler

Yeni Zelanda'da Tam Siklonu'nun vurduğu bölgede yaklaşık 10 bin bina elektriksiz kaldı

Yeni Zelanda'da Tam Siklonu'nun vurduğu bölgede yaklaşık 10 bin bina elektriksiz kaldı

Hindistan ve Nepal'de şiddetli yağışlar sonucu 100'den fazla kişi öldü

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet