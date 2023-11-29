Dolar
28.91
Euro
31.72
Altın
2,038.85
ETH/USDT
2,063.10
BTC/USDT
38,193.00
BIST 100
8,061.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Kazlıçeşme sahilinde "Kadriye Ana" isimli Türkiye bandıralı gemi fırtına nedeniyle karaya oturdu
logo
Dünya

Yeni Zelanda'da hükümet, okullarda cep telefonu kullanımını yasaklamayı planlıyor

Yeni Zelanda'da yeni kurulan koalisyon hükümeti, ilk 100 günlük eylem planı çerçevesinde, okullarda cep telefonlarını yasaklamayı planlıyor.

Burak Dağ  | 29.11.2023 - Güncelleme : 29.11.2023
Yeni Zelanda'da hükümet, okullarda cep telefonu kullanımını yasaklamayı planlıyor

Wellington

Başbakanlık görevini pazartesi günü devralan Christopher Luxon, hükümetin 49 icraatı kapsayan 100 günlük eylem planını açıkladı.

Hükümetin eğitim alanında atacağı adımlar arasında, okullarda cep telefonu kullanımını yasaklamak ve her gün bir saat okuma, yazma ve matematik derslerini zorunlu hale getirmek bulunuyor.

Ayrıca Başbakan Luxon, eylem planı çerçevesinde çıkarılması planlanan ilk yasanın, Merkez Bankasının yetkisini yalnızca enflasyonu kontrol altında tutmaya odaklayacak şekilde daraltacağını kaydetti.

Luxon, 2022'de Meclis'ten geçen ve 2024'te uygulamaya konulması planlanan, 2008 sonrası doğanların sigara satın almasını ömür boyu engelleyen yasayı iptal edeceğini de duyurdu.

İptal edileceği duyurulan yasa çerçevesinde, var olan sigara satıcılarının yüzde 90'ına satış yasağı getirilmesi ve sigaralardaki nikotin miktarının azaltılması da öngörülüyordu.

İlk 100 günlük eylem planı arasında yenilenebilir enerji üretimini iki katına çıkarmak da yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca, bugün Gazze'den 26'sı hasta 50 kişinin Ankara'ya geleceğini bildirdi
Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor
Hatay'da depremzedeler için yapılan köy evleri havadan görüntülendi
İskenderun'da denizin taşması sonucu su basan yerlerde temizlik sürüyor
Saros Körfezi'nde "Nusret-2023 Davet Tatbikatı" devam ediyor

Benzer haberler

Yeni Zelanda'da hükümet, okullarda cep telefonu kullanımını yasaklamayı planlıyor

Yeni Zelanda'da hükümet, okullarda cep telefonu kullanımını yasaklamayı planlıyor

Giresun'da bir kişinin domuzun saldırısından son anda kurtulması cep telefonuyla kaydedildi

Yeni Zelandalı kız, aşkı için 16 bin kilometre yol katederek Diyarbakırlı gençle evlendi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet