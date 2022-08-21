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Dünya

Yeni Zelanda iş gücü açığını kapatmak için geçici işçi almanın yollarını arıyor

Yeni Zelanda hükümeti, ülkedeki iş gücü açığını kapatmak için gelecek yıl tatil sezonunda çalışmak üzere geçici işçi almayı planladığını duyurdu.

Şeyma Uzundere   | 21.08.2022
Yeni Zelanda iş gücü açığını kapatmak için geçici işçi almanın yollarını arıyor

Ankara

CGTN’nin haberine göre, Göç Bakanı Michael Wood, göçmenlik yasalarında bazı değişiklikler yaparak küresel iş gücü açığından en çok etkilenen sektörlerde çalıştırılmak üzere 12 bin geçici işçi almayı hedeflediklerini söyledi.

Bunun yanı sıra, göçmenlerin en çok çalıştığı yaşlı bakımı, inşaat, alt yapı, et ve deniz ürünleri işletmesi, turizm ve hizmet sektörü gibi iş alanlarında ücretlendirme kurallarında esnemeye gidileceği kaydedildi.

İş gücü açığının farklı sektör ve seviyelerde birçok yerde görüldüğüne dikkat çeken Bakan Wood, bazı işçiler için vize sürelerinin 6 aya kadar uzatılacağını belirtti.

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