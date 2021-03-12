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Dünya

Yemen'in Hudeyde ve Taiz kentinde Husi milisleri tarafından döşenen mayınlardan 1200'ü temizlendi

Ulusal Mayın Eylem Programı Direktörü Emin el-Akili, "Husi milisleri tarafından yerleştirilen mayınlar, savaş yılları boyunca çocuk ve kadınlar da olmak üzere çok sayıda sivilin ölümüne ve yaralanmasına neden oldu" dedi.

Mehmet Nuri Uçar   | 12.03.2021
Yemen'in Hudeyde ve Taiz kentinde Husi milisleri tarafından döşenen mayınlardan 1200'ü temizlendi

İstanbul

Yemen'in batısındaki Hudeyde ile Taiz kentlerinde İran destekli Husiler tarafından yere döşenen 1200 mayın kontrollü bir şekilde imha edildi.

Ulusal Mayın Eylem Programı Direktörü Emin el-Akili, basına yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki mayınları temizlemek için başlattığı Mayın Temizleme Projesi (MASAM) kapsamında ülkenin farklı yerlerinde çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Son günlerde ülkenin batısındaki Hudeyde ve Taiz'de yapılan çalışmalar kapsamında 1200 mayının kontrollü bir şekilde imha edildiğini ifade eden Akili, "Husi milisleri tarafından yerleştirilen mayınlar, savaş yılları boyunca çocuk ve kadınlar da olmak üzere çok sayıda sivilin ölümüne ve yaralanmasına neden oldu." dedi.

Akili, savaş nedeniyle arazilerin mermi ve cephanelerle dolduğunu ve Husilerin pekçok alana mayın yerleştirdiğini dile getirerek, Husilerin, mayınların askeri operasyonları engelleyemeyeceğini bildiğini ancak bunları "sivilleri öldürme amacıyla" kullandığını kaydetti.

Sadece Taiz'de 465'ten fazla kişi hayatını kaybetti

Yemen hükümeti resmi verilerine göre, sadece Taiz'de yere döşenen mayınlar nedeniyle 120'si çocuk, 85'i kadın olmak üzere 465'den fazla kişi hayatını kaybetti, 275'i çocuk, 183'ü de kadın olmak üzere 905 kişi yaralandı.

Yemen hükümeti, Husilerin, kendi kontrolleri altındaki bölgelere yaklaşık bir milyon mayın yerleştirdiğini iddia ediyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.


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