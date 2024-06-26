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Dünya

Yemen'deki Husiler, hacıları taşıyan 3 uçağı Sana Havalimanı'nda alıkoydu

Yemen'de İran destekli Husilerin, hacıları taşıyan 3 uçağı Uluslararası Sana Havalimanı'nda alıkoyduğu belirtildi.

Shukri Hussein, Gülşen Topçu  | 26.06.2024 - Güncelleme : 26.06.2024
Yemen'deki Husiler, hacıları taşıyan 3 uçağı Sana Havalimanı'nda alıkoydu

Yemen

Yemen Havayollarından yapılan yazılı açıklamada, Husilerin 25 Haziran'da havayollarına ait Airbus 320 model 3 uçağı alıkoyduğu belirtildi.

Sana Havalimanı'nda alıkonan 3 uçağın, Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdulaziz Havalimanı'ndan kalkış yaptığı ve hac ibadetini yerine getirip yurda dönen yüzlerce hacıyı taşıdığı kaydedildi.

Suudi Arabistan'daki binlerce Yemenli hacının dönmek için sıra beklediğine işaret edilen açıklamada, Yemen Başkanlık Konseyi, hükümet, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, uluslararası hava taşımacılığı kuruluşları ve Birleşmiş Milletlerin (BM) Yemen elçisi Hans Grundberg'e, Husilerin bu keyfi uygulamalarının son bulması için acil müdahale çağrısı yapıldı.

Husiler yaklaşık 1 ay önce de Yemen Havayollarına ait Airbus 330 model 1 uçağı alıkoymuştu.

Yemen'deki Uluslararası Sana Havalimanı'ndan 6 yıl aradan sonra ilk ticari uçuş 16 Mayıs 2022'de Ürdün'ün başkenti Amman'a gerçekleşmişti.


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