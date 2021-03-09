Euro
9.07
Dolar
7.62
BIST 100
1,549.15
Altın
1,715.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yemen'de esir takası kapsamında Husilerden 5 kişi serbest bırakıldı

Yemen'in doğusundaki Marib kentinde, hükümet güçleri ile Husiler arasındaki esir takasında 5 Husi milisin serbest bırakıldığı bildirildi.

Ali Semerci   | 09.03.2021
Yemen'de esir takası kapsamında Husilerden 5 kişi serbest bırakıldı

İstanbul

İran destekli Husilerin Esir İşleri Ulusal Komitesi Başkanı Abdulkadir el-Murtaza, yaptığı yazılı açıklamada, hükümet güçleriyle Marib'de yerel ara bulucular vasıtasıyla esir takası yapıldığını belirtti.

Bu kapsamda 5 Husi milisin salıverildiğini aktaran Murtaza, buna karşılık hükümet güçlerinden bırakılan olup olmadığına ilişkin bilgi vermedi.

Yemen hükümetinden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında yaklaşık 6 yıldır çatışmalar yaşanıyor.

Taraflar arasında 2018'de esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz'in durumuyla ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmıştı.

Stockholm Anlaşması'ndan sonra birçok kez esir değişimi için masaya oturan taraflar, Ekim 2020'de savaşın başlangıcından beri en büyük esir takasını gerçekleştirmiş, bu kapsamda 15'i Suudi Arabistan, 4'ü Sudan vatandaşı toplam 1056 mahkum ya da tutsak serbest bırakılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
İzmir'de Kovid-19 ile mücadelede yeni kararlar alındı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 525 bin 921'e yükseldi
Dünya genelinde Kovid-19 kaynaklı ölümler 3 haftadır düşüyor
Tokyo Olimpiyatları'na deniz aşırı seyirci alınmayacağı iddia edildi

Benzer haberler

Yemen'deki Husilerin sözde hükümetinden bir bakanın BAE'ye sığındığı öne sürüldü

Yemen'deki Husilerin sözde hükümetinden bir bakanın BAE'ye sığındığı öne sürüldü

Yemen'de esir takası kapsamında Husilerden 5 kişi serbest bırakıldı

Yemen ordusu, Husilerle şiddetli çatışmaların yaşandığı Taiz'de 10 kilometre ilerleme kaydettiğini açıkladı

Yemenli kadınlar ülkedeki savaş nedeniyle 'ölüme, ihlallere ve ötekileştirmeye' maruz kalıyor

Yemenli kadınlar ülkedeki savaş nedeniyle 'ölüme, ihlallere ve ötekileştirmeye' maruz kalıyor
Yemen'de hükümet güçleri İran destekli Husilerin saldırılarına rağmen stratejik Marib'i koruyor

Yemen'de hükümet güçleri İran destekli Husilerin saldırılarına rağmen stratejik Marib'i koruyor
BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, Yemenli kadınların siyasi sürece dahil edilmesini istedi

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, Yemenli kadınların siyasi sürece dahil edilmesini istedi