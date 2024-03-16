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Dünya

Yemen'de binlerce kişi, Gazze'ye destek için gösteri düzenledi

Yemen'de başkent Sana'nın da aralarında olduğu pek çok kentte binlerce kişi, Gazze'deki Filistinlilere destek için sokağa indi.

Mohammed Sameai, Gülşen Topçu  | 16.03.2024 - Güncelleme : 16.03.2024
Yemen'de binlerce kişi, Gazze'ye destek için gösteri düzenledi Fotoğraf: Mohammed Hamoud/AA

Sana

İran destekli Husilere bağlı SABA haber ajansının haberine göre, Sana'da binlerce kişi, "Yemen'de ramazan... tufan Gazze'de zafer kazanıyor" sloganıyla düzenlenen gösteriye katıldı.

Filistin ve Yemen bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımı kınayan pankartlar açtı.

Göstericiler, "Akıl ve inanç halkı... tiranlık ittifakına karşı çıkacak" ve "Kibirlenenlere söyle... geçmeyeceksin, geçmeyeceksin" şeklinde slogan attı.

Husiler tarafından gösteriye dair yapılan yazılı açıklamada ise ezilen Filistin halkına destek amacıyla milyonluk gösterilere her alanda devam edileceği kaydedildi.

Açıklamada, ABD ve İsrail mallarının ve onları destekleyen şirketlerin boykot edilmesi çağrısı yapıldı.

Husilere ait El-Mesire Televizyonunun haberine göre ise El-Hudeyde, Hacce, Sada, El-Cevf ve Zemmar'da da benzer gösteriler düzenlendi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana, neredeyse her hafta Yemen'in farklı şehirlerinde Filistin'e destek gösterileri düzenleniyor.


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