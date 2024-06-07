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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Yemen birçok kentinde Filistin halkıyla dayanışma için 100'den fazla gösteri düzenlendi

Yemen'de, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını protesto etmek ve Filistin halkıyla dayanışma göstermek için 120 farklı noktada gösteri düzenlendi.

Aziz Ahmadi, Mehmet Nuri Uçar  | 07.06.2024 - Güncelleme : 07.06.2024
Yemen birçok kentinde Filistin halkıyla dayanışma için 100'den fazla gösteri düzenlendi Fotoğraf: Mohammed Hamoud/AA

Yemen

Husilere bağlı SABA haber ajansına göre, başkent Sana'da Filistin halkı ve direnişine destek vermek için binlerce kişi toplandı.

Yemen halkı ayrıca Sada kentinde 21, Mahvit'te 25, Reyma'da 22, Hudeyde'de 25 ve İbb kentinde de 22 Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail'in saldırılarını protesto etti.

İsrail karşıtı sloganlar atan eylemciler, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere desteğini dile getirdi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 731 Filistinli öldürüldü, 83 bin 530 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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