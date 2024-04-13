Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere saldırıları sürüyor
Yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'daki Mugayyir ve Duma köyüne düzenlediği saldırılarda 9 Filistinli yaralandı.
Kudüs
Yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'daki Ramallah kentinin doğusundaki Mugayyir köyüne düzenlediği yeni saldırıda 5 Filistinli yaralandı.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Yahudi yerleşimciler, Mugayyir köyüne saldırı düzenledi. Saldırıda 5 Filistinli gerçek mermiyle yaralandı.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin Mugayyir köyüne düzenlediği saldırılarda yaralanan Filistinlilerden birinin gerçek mermiyle boynundan vurulduğu ve durumunun ağır olduğu belirtildi.
Ayrıca Yahudi yerleşimciler, beldeye dün düzenledikleri saldırıda ölen Cihad Afif Abu Alya'nın (25) cenaze töreninde ateş açtı. Saldırıda can kaybı yaşanmadı.
Yahudi yerleşimciler, Ramallah'ın kuzeyindeki Ayn Sinya köyünde ve Selfit kentindeki Kefr ed-Dik ve Deyr Balut beldeleri arasındaki yolda Filistinlilerin araçlarına saldırdı, bazı araçlar zarar verdi.
Duma köyüne saldırılarda 4 Filistinli yaralandı
İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Duma köyünde yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırıları sonucu en az 4 Filistinlinin yaralandığı, 7 evin ise yandığı belirtildi.
Duma Köy Meclisi Başkanı Süleyman Devabişe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, onlarca yerleşimcinin İsrail askerlerinin korumasında köye baskın düzenlediğini söyledi.
Duma'nın savaş alanına ve kışlaya döndüğünü kaydeden Devabişe, askerlerin evlerin çatılarına keskin nişancı yerleştirdiğini, hareket eden her şeye ateş açtığını ve göz yaşartıcı gaz bombası attığını aktardı.
Evlerin ateşe verildiğini, Filistinlilerin yaralandığını ve yaralıların hastaneye kaldırılması için ambulansların köye girmesine izin verilmediğini kaydeden Devabişe, "Şu ana kadar en az 4 kişi yaralandı. Bu nihai rakam değil. En az 7 ev ve çok sayıda otomobil de ateşe verildi." dedi.
Devabişe, 50'yi aşkın Yahudi yerleşimcinin, askerlerin korunmasında köyün mahallelerinde dolaştığını dile getirdi.
Filistin Kızılayı ise Duma köyüne yönelik saldırıda 5 kişinin gerçek mermiyle yaralandığı bilgisini geçti.
İsrail ordusu, kaybolan Yahudi yerleşimci çocuğun cesedine ulaşıldığını açıkladı
İsrail ordusu, Batı Şeria’da yasa dışı Yahudi yerleşim yerinde yaşayan 14 yaşındaki bir çocuğun cesedinin kırsal arazide bulunduğunu duyurdu.
Cuma sabahı evden hayvan otlatmak için ayrıldığı ifade edilen Binyamin Achimeir'in (14) öldürüldüğü ve güvenlik olayı olarak değerlendirilen cinayetin faillerinin arandığı belirtildi.
İsrail ordu radyosu, güvenlik teşkilatının Batı Şeria genelinde Yahudi yerleşimciler ve Filistinliler arasında olaylar çıkmasına hazırlandığını bildirdi.
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'daki saldırılarını artırdı
Yahudi yerleşimciler dün akşamdan bu yana Batı Şeria'da pek çok noktada Filistinlilere saldırılarını yoğunlaştırdı. Daha çok Ramallah yakınlarındaki Mugayyir köyünde yoğunlaşan bu saldırılarda bir Filistinli hayatını kaybetmiş, 25 kişi yaralanmıştı.
Fetih Hareketi dün Yahudi yerleşimcilerin Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Mugayyir köyüne yönelik saldırıların püskürtülmesi ve genel seferberlik çağrısında bulunmuştu.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail askerleri ile Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 463 Filistinli hayatını kaybetti, 8 binden fazla Filistinli gözaltına alındı.
Filistinli yetkili, yerleşimcilerin İsrail hükümetinin verdiği silahlarla köylere saldırdığını söyledi
Filistin'de Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Mueyyed Şaban, yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'daki belde ve köylere düzenlediği baskınları İsrail hükümetine ait silahlarla gerçekleştirdiğini belirtti.
Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Konsey Başkanı Şaban, yasa dışı Yahudi yerleşimcilerden oluşan grupların işlediği suçların durdurulması için uluslararası müdahale çağrısı yaptı.
AA muhabirine konuşan Şaban, bu grupları "çete" şeklinde niteleyerek "Yasa dışı yerleşimciler, (Binyamin) Netanyahu başkanlığındaki aşırı sağcı hükümetten tam destek alarak fiili durumu dayatma çabası içindeler." dedi.
Hükümetin Yahudi yerleşimcileri eğittiğini ve onlara silah sağladığını aktaran Şaban, "Bütün dünya hükümetteki Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in yerleşimcilere otomatik silahları dağıttığına tanık oldu. Kudüs ve Batı Şeria'nın tamamında 16 binden fazla silah dağıttı." diye konuştu.
İşgal altındaki Batı Şeria'daki gelişmelerin yerleşimcilerin emrivaki siyasetini dayatma çabası olduğuna dikkati çeken Şaban, "aşırı sağcı İsrail hükümetinin ve Batı Şeria'daki örgütlü çetelerin durdurulması için uluslararası ölçekte müdahale" çağrısında bulundu.
Filistinli yetkili, sözlerine şöyle devam etti:
"Ramallah'ın doğusundaki Deyr Dubvan, Turmusayya ve Mugayyir köyleri vahşice saldırılara maruz kalırken, giriş çıkışları kapatılıyor. Saldırılar sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Ayrıca Ebu Fellah köyünde de yaralanmalar oldu. Onlarca ev ve araç yakıldı, tarım araçları da ateşe verildi."
Filistin yönetiminin içinde bulunduğu maddi zorluklara rağmen saldırıya uğrayan köylerdeki zararı tazmin etmeye çalıştığını kaydeden Şaban, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın talimatıyla bir komisyon oluşturulacağını aktardı.
FKÖ'ye bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşimciler, 2024 yılının ilk çeyreğinde Filistinlilere ve mülklerine karşı 546 saldırı düzenledi. Aynı sürede 156 araç yasa dışı yerleşimciler tarafından tahrip edildi veya ateşe verildi.
Yine resmi verilere göre, 7 Ekim'den bu yana yasa dışı yerleşimciler tarafından açılan ateş sonucu bölgede 13 Filistinli hayatını kaybetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.