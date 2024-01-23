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Dünya

Yahudi yerleşimciler Ramallah yakınlarında bir otomobil galerisini ateşe verdi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında bir Filistinliye ait otomobil galerisi fanatik Yahudi yerleşimciler tarafından ateşe verildi.

Kays Ebu Semra  | 23.01.2024 - Güncelleme : 23.01.2024
Yahudi yerleşimciler Ramallah yakınlarında bir otomobil galerisini ateşe verdi Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Ramallah

Galerinin sahibi Aziz Hamid Malik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramallah kentine bağlı Beyteyn beldesinde bulunan galerisinin önceki aylarda da birkaç kez Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına maruz kaldığını söyledi.

Bir grup Yahudi yerleşimcinin bu kez galerisini ateşe verdiklerini aktaran Malik, "Yangında 12 araç zarar gördü ve yaklaşık 180 bin dolarlık hasar oluştu." dedi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 370 Filistinli hayatını kaybetti.

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