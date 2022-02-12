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Dünya

Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait onlarca zeytin ağacını söktü

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistinlilere ait yaklaşık 80 zeytin ağacını söktü.

Zeynep Tüfekçi Gülay   | 12.02.2022
Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait onlarca zeytin ağacını söktü

Ramallah

Salfit Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Salfit kentinin Yasuf köyünde Filistinlilere ait zeytin ağaçlarına zarar verdiği belirtildi.

Açıklamada, yerleşimcilerin yaklaşık 80 zeytin ağacını söktüğü bilgisine yer verildi.

Açıklamaya göre, ağaçları zarar gören Filistinli çiftçilerden Ahmed Maliki, "Yerleşimciler, son iki hafta içerisinde 12 ila 15 yıllık 22 ağaçla birlikte 43 ağacı da kesti, kırdı ve köklerinden söktü. Bu sefer de 40 ağacı söktü. Toplam 105 ağaç sökülmüş oldu." ifadesini kullandı.

Ağaçları zarar gören bir başka çiftçi Muhammed Raşid Muslih de yerleşimcilerin yaşları 2 ila 3 yıl arasında değişen yaklaşık 40 zeytin ağacını söktüğünü dile getirdi.

Vali Abdullah Kemil de saldırıları yapan yerleşimcilerin İsrail hükümeti ve ordusu korumasında olduğunu ve bu ihlallerin insanlıkla bağdaşmadığını kaydetti.

İşgal altındaki Filistin toprakları üzerinde ikamet eden Yahudi yerleşimciler, sık sık Batı Şeria'da Filistinli çiftçilerin en önemli geçim kaynağı olan zeytin ağaçlarını kesiyor veya ateşe veriyor.

Yahudi yerleşimciler, buna ek olarak özellikle hasat döneminde zaman zaman Filistinli çiftçilere saldırıyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 bine yakın Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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