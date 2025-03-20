Dolar
38.00
Euro
41.34
Altın
3,036.84
ETH/USDT
1,995.30
BTC/USDT
85,550.00
BIST 100
9,967.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

WP: Trump yönetimi, göçmenleri yakalamak için Meksika sınırında tampon askeri bölgeler oluşturacak

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Meksika sınırında düzensiz göçmenleri gözaltına alma yetkisine sahip askerlerin görev yapacağı bir tampon bölge oluşturmayı planladığı öne sürüldü.

Damla Delialioğlu, Ecem Şahinli Ögüç  | 20.03.2025 - Güncelleme : 20.03.2025
WP: Trump yönetimi, göçmenleri yakalamak için Meksika sınırında tampon askeri bölgeler oluşturacak

Ankara

Washington Post (WP) gazetesinin, söz konusu gelişmeden haberdar olan ve ismini vermek istemeyen 5 ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Trump yönetimi, düzensiz göçmenlerin ülkeye girişini engellemeye yönelik yeni adımlar deniyor.

Bu kapsamda ABD'ye Meksika sınırından giriş yapmaya çalışan düzensiz göçmenlerin yakalanması için yasal olarak görevlendirilen askerlerin, New Mexico eyaletinden California'nın batısına kadar uzanan tampon bölgelerde konuşlandırılması planlanıyor.

Tampon bölgede görev yapacak askerlerin, düzensiz göçmenleri yakalayıp Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi (CBP) yetkililerine teslim etmesi bekleniyor.

Sınır güvenliğini sağlamak amacıyla Pentagon tarafından görevlendirilecek askerlerin, özellikle New Mexico sınırına yerleştirilmesi planlanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın söz konusu planı henüz onaylayıp onaylamadığı bilinmezken Pentagon, İç Güvenlik Bakanlığı ve Beyaz Saray'ın plana ilişkin yorum talebinde bulunan WP'ye yanıt vermediği aktarıldı.

Trump yönetiminin göçmenlere yönelik politikaları

ABD Başkanı Trump, 20 Ocak'ta ABD Kongresi'nde düzenlenen yemin töreninin ardından, ülkeye yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" adlı uygulamanın kaldırıldığını duyurmuştu.

Trump yönetimi, polise, 22 Ocak'ta kilise, hastane ve okul gibi hassas kabul edilen alanların içinde veya etrafındaki düzensiz göçmenleri tutuklama yetkisi vermişti.

Sınırdaki düzensiz göçmen akışını sert tedbirlerle bitireceğini söyleyen Trump, ABD-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini artırabilmek amacıyla yeni bir başkanlık kararnamesi imzalamış ve sınıra ilave 1500 asker gönderme kararı almıştı.

Trump yönetimi, göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çabaların artırılması için Adalet Bakanlığına bağlı federal kolluk kuvveti gibi birden fazla federal ajansa geniş yetkiler vermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda 45 şüpheli yakalandı
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 137 santimetreyle Ergan'da ölçüldü
Vanlı aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
Bakan Kacır: Türkiye Yüzyılı'nda teknolojide rekabet gücü ve refah seviyesi yüksek bir Türkiye inşa edeceğiz
İBB'deki yolsuzluk ve terör soruşturmalarında milyonlarca lira ele geçirildi

Benzer haberler

WP: Trump yönetimi, göçmenleri yakalamak için Meksika sınırında tampon askeri bölgeler oluşturacak

WP: Trump yönetimi, göçmenleri yakalamak için Meksika sınırında tampon askeri bölgeler oluşturacak

Washington Post: ABD, Ukrayna'da kaybolan çocukların takibini sağlayan programa fonu kesti

ABD'nin, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanlığı rolünden çekilmeyi düşündüğü iddia edildi

Pentagon, 60 bine yakın sivil çalışanını işten çıkarmayı planlıyor

Pentagon, 60 bine yakın sivil çalışanını işten çıkarmayı planlıyor
Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, cep telefonu ve e-posta adresinin hacklendiğini söyledi

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, cep telefonu ve e-posta adresinin hacklendiğini söyledi
ABD'de parasal genişleme: Trump ve Fort Knox altınları

ABD'de parasal genişleme: Trump ve Fort Knox altınları
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet