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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

WP: ABD ve müttefikleri sürgündeki bir Ukrayna hükümetine hazırlanıyor

ABD’nin yüksek tirajlı gazetelerinden Washington Post, ABD ve müttefiklerinin sessizce Ukrayna’da uzun bir mücadeleye ve sürgündeki bir Ukrayna hükümetine hazırlandığını belirtti.

Islam Doğru   | 06.03.2022
WP: ABD ve müttefikleri sürgündeki bir Ukrayna hükümetine hazırlanıyor

New York

Gazetenin ABD ve Avrupa’dan yetkili kaynaklara dayandırdığı haberinde, Rusya ordusunun Ukrayna'da ilerleyişini sürdürerek ülkede işgale karşı kanlı ve uzun bir isyana zemin hazırlayacağına inanıldığı ifade edildi.

ABD’nin Ukrayna’ya sağladığı silah yardımlarının bu uzun dönem için hayati önemde olduğu değerlendirilen haberde, ABD Dışişleri Bakanlığı ile Pentagon’un, Rusya güçlerinin Kiev’i tamamen ele geçirme ihtimaline karşı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile kabinesinin kaçışı üzerine planlar yaptığı kaydedildi.

Haberde, ismi gizli tutulan bir yetkilinin, “Zelenskiy'in Polonya'da sürgündeki bir hükümet kurduğu bir senaryo da dahil olmak üzere, şu anda her olasılık için acil durum planlaması yapıyoruz.” ifadesine yer verildi.

Zelenskiy’in bu süreçte ABD’li yetkililerle daha güvenli bir yere geçmesi konusunu görüştüğü, Kiev'in düşmesi durumunda güvenlik ekibinin Zelenskiy'i ve kabine üyelerini hızlıca yeniden başka bir noktaya yerleştirmeye hazır planlarının olduğunu belirttiği aktarıldı.

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