Washington'da Türk Devletleri Teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ın ev sahipliğinde Türk Devletleri Teşkilatı'nın kuruluşunun 13'üncü yıl dönümü vesilesiyle resepsiyon düzenlendi.
Washington
Resepsiyona, Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkelerin büyükelçi ve diplomatlarının yanı sıra, ABD Dışişleri Güney Avrupa ve Kafkaslardan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Erika Olson ile birçok Amerikalı uzman ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.
Burada konuşma yapan Büyükelçi Mercan, Türkiye'nin 1990'lardan bu yana Orta Asya'daki Türk cumhuriyetlerinin bağımsızlığına, istikrar ve refahına öncelik verdiğini dile getirdi.
Mercan, ortak kültür, tarih, dil ve akrabalığın Türk Devletlerinin ilişkilerinde önemli faktörler olduğuna dikkati çekerek, "Bugün nereden baksanız 300 milyon civarında bir nüfusu temsil ediyoruz. Bizi sadece sınırlar ayırıyor. Sınırlar da hayatın gerçekleridir. Ancak halklarımız arasındaki bağlar giderek daha da değerli hale geliyor." diye konuştu.
Türk Devletleri Teşkilatının temel değerlerinin, karşılıklı güven, siyasi dayanışma, devletler arasında barış ve istikrar, ekonomik ve teknik iş birliğini artırmak ile Türk kültürel ve tarihi mirasını desteklemek olduğuna işaret eden Mercan, Türkiye'nin teşkilatın dönem başkanlığını Özbekistan'a devredeceğini belirterek, yeni yönetime başarılar diledi.
Gelecek dönem Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığı devralacak Özbekistan'ın Washington Büyükelçisi Javlon Vahabov ise Türk Devletleri Teşkilatı üyelerinin teknoloji, ticaret ve ekonomi alanındaki iş birliğinin önemine dikkat çekti.
Vahabov ayrıca, "Gençlik angajmanları, turizm iş birliğini artırma ve sanat ile bilimi destekleme konusunda çabalarımızı birleştireceğiz." dedi.
Resepsiyonda kısa bir konuşma yapan ABD Dışişleri Müsteşar Yardımcısı Olson, Türk Devletlerinin iş birliğinin güvenlik, küresel enerji ve gıda güvenliği gibi sınamalar karşısında önem arz ettiğini ve ABD'nin bu ülkelerle çalışmaktan onur duyacağını dile getirdi.
Olson, ABD'nin teşkilatın bir üyesi olmadığını ancak ortak olarak teşkilatla yapacağı çok şey olduğunu belirtirken, "Çok ortak menfaat hedefleri var." ifadelerini kullandı.
Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Baghdad Amrayev de resepsiyona görüntülü mesaj yollayarak Büyükelçi Mercan'a ev sahipliği için teşekkür etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.