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Dünya

Washington'da düzenlenen Geleneksel Türk Festivali'ne yoğun ilgi

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen, binlerce Türk ve yabancının katıldığı Geleneksel Türk Festivali büyük ilgi topladı.

Dildar Baykan Atalay   | 17.10.2022
Washington'da düzenlenen Geleneksel Türk Festivali'ne yoğun ilgi

Washington

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen, binlerce Türk ve yabancının katıldığı Geleneksel Türk Festivali büyük ilgi topladı.

Washington Türk-Amerikan Derneği (ATA-DC) tarafından her yıl düzenli olarak yapılan Türk Festivali, bu yıl Kongre binasının önündeki Pennsylvania Avenue üzerinde düzenlendi.

Washington'ın birçok müzesinin de yer aldığı bölgede gerçekleştirilen festivalde, Türk kültürü ve mutfağının seçkin örnekleri tanıtıldı.

Festivalde, Türkiye'den gelen dans grubunun gösterisinin yanı sıra folklor ekibinin gösterileri büyük ilgi gördü. Geleneksel kıyafetleriyle sahneye çıkan halk oyunu ekibi, izleyenlerden alkış aldı.

Osmanlı-Türk kültürünü yansıtan ürünlerin sergilendiği stantlar katılımcıların ilgisini çekerken, el dokuması, Türk halıları, geleneksel Osmanlı kıyafetleri ve çiniler ziyaretçiler tarafından takdirle incelendi.

Festivale katılan Türkler memleket esintisini buldu

Festivalde yer alan Türk ve yabancı katılımcılar festivalle ilgili görüş ve duygularını AA muhabiri ile paylaştı.

Türk Festivaline ailesiyle katılan ve 1 yıldır Washington bölgesinde yaşayan Deniz Tay, "Türk festivaline ilk gelişimiz. Festivalin organizasyonunu çok beğendik. Çok büyük çaba var bu festivalde. Buradaki Türk arkadaşlardan da yaklaşık 20 senedir festivalin aralıksız yapıldığını öğrendim." ifadesini kullandı.

Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ettiğini kaydeden Tay, "Bizler de burada vatanımızın her köşesinden bir şeyler buluyoruz, bir parça buluyoruz. Lezzetlerini burada tekrar tadıyoruz. Tanımadığımız hemşehrileri burada tanımış oluyoruz. Ülkemizin her köşesinden bir şey bulmak bizi mutlu ediyor." diye konuştu.

Festivalde gönüllü olarak yer alan ve Maryland'da yaşayan Merve isimli genç de "Kültür paylaşmak içindir, şu anda paylaşıyoruz. O konuda çok mutluyum. Bir sürü insan bizim kültürümüzü tanıyor. Bu nedenle çok mutlu ve heyecanlıyım." dedi.

Hazal isimli başka bir gönüllü de "Kültürümüzü yabancılara tanıtıyoruz, aynı zamanda Türklerle birlik olabiliyoruz, ülkemizin dışında burada birbirimize kenetleniyoruz. Çok güzel bir duygu." değerlendirmesinde bulundu.

Türk kültürüne meraklı yabancılar da festivale katıldı

Afganistanlı Halid ve Hafza da Türk arkadaşları vasıtasıyla Türk kültürüyle tanıştıklarını ve bu kültürü çok sevdikleri için festivale özellikle katılmak istediklerini belirtti.

Halid, eşinin kendisine böyle bir festivalden bahsettiğini ve ilk kez katılma fırsatı bulduğunu vurgulayarak, "Burada muhteşem insanlar var, burada olmaktan çok mutluyum." sözlerini sarf etti.

Irak kökenli Weston da Türk arkadaşı ile festivale katıldığını kaydederek, festivalin çok eğlenceli geçtiğini ve kucağındaki bebeğini festivale Türk kültürüyle tanıştırmak için getirdiğini söyledi.

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