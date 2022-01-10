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Dünya

Washington Post: ABD'de geçmişte 1700'den fazla Kongre üyesi siyahileri köle edindi

Washington Post gazetesinin araştırmasında, ABD'de 18,19 ve 20. yüzyıllarda 1700'den fazla Kongre üyesinin hayatlarının bir döneminde siyahi köle sahibi olduğu belirtildi.

Dildar Baykan Atalay   | 10.01.2022
Washington Post: ABD'de geçmişte 1700'den fazla Kongre üyesi siyahileri köle edindi

Washington DC

Washington Post'un nüfus sayımı verileri ve diğer tarihi kayıtlara dayandırarak yaptığı araştırma, ABD Kongresi üyelerinin köle sahipliği tarihine ışık tuttu.

Araştırmaya göre, 18, 19 ve 20. yüzyıllarda Kongrede görev yapanların en az 1700'ü hayatlarının bir döneminde köle sahibi oldu.

Köle sahibi olan Kongre üyeleri arasında 1832'de 468 kölesi olan Maryland Senatörü Edward Lloyd V ve 1820'de köleliği yasal hale getirmek için çalışan Illiniois Senatör Elias Kent Kane gibi isimler bulunuyordu.

Kuzey eyaletlerde 19. yüzyılda köleliği yasaklayan kanunların devreye girmesi ile köle sahibi olan Kongre üyelerinin sayısı düşerken, New York, New Jersey, Pennsylvania gibi birçok eyalette 1820'lere kadar köle sahibi olan Kongre üyeleri var olmaya devam etti.

Takvimler 1860 ve 1861'i gösterdiğinde ise ABD'de Kongre üyelerinin yüzde 20'si hala köle sahiplerinden oluşuyordu.

Araştırma, 20. yüzyılın başlarına kadar köle sahibi kişilerin Kongrede görev yapmaya devam ettiğini ortaya koyarken, bu köle sahiplerinin çoğunun Kongredeki kölelik tartışmalarına katıldığı ve anayasanın yazım sürecinde yer aldığının altı çizildi.



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